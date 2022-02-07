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عمر شويل - جدة طريقة عمل الشيبسي في المنزل على أصولها بخطوات سهلة وسريعة أحلي واطعم من الجاهز - ثقفني
الشيبسي من أهم الأكلات المميزة المحبوب وخاصتًا من الأطفال، ويتم شراء الشيبسي بشكل كبير من المحلات جاهز، على الرغم من أنه يحذر جميع الأطباء بالابتعاد عنه، وذلك لاحتوائه على مواد حافظة، ونكهات غير طبيعية قد تؤدي للكثير من الأضرار، ومن خلال قراءة ومتابعة المقال سوف تتعرفون على طريقة عمل الشيبسي المميز المقرمش بخطوات بسيطة، وسوف ينال إعجابهم بالتأكيد.
طريقة عمل الشيبسى المقرمش في المنزل بكل سهولة
يمكن لكل أم القيام بعمل الشيبسي الرائع في المنزل مثل الجاهز بل بالطبع أفضل بكثير فهو مضمون وامن على صحة أولادنا وبدون اي اضافات غير صحية قد تؤثر عليهم وطرق التحضير هي كالتالي:
المكونات
- ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- ملعقة واحدة كبيرة من الخل.
- ملعقتين من عصير الليمون.
- رشة بصل بودرة.
- رشة ثوم بودرة.
طريقة التحضير
- قومي باختيار نوع البطاطس الخاص بالشيبسي، وهي التي يميل لونها إلى الأحمر، أما إذا لم تكن متوفرة يمكنك استخدام اي نوع.
- قشري البطاطس جيدًا، ثم قومي بغسلها جيدًا.
- قومي باستخدام قطاعة بطاطس شيبسي يدوية أو ماكينة الشيبسي.
- سوف يتم الحصول على شرائح رقيقة من البطاطس.
- احضري وعاء واضيفي به الماء كمية مناسبة منه، ثم أضيفي إلى المياه الخل والملح.
- قلبي الخليط بيدك جيدًا.
- ثم اضيفي شرائح البطاطس بداخلها.
- اتركيها في هذا الخليط لمدة ساعتين.
- احضري مقلاة غويطة، أضيفي بها كمية من الزيت غزيرة.
- ارفعي المقلاة على النار واتركيها حتى يسخن تمامًا.
- قومي بوضع شرائح البطاطس، ولكن واحدة تلو الاخرى، بحيث تكون هناك مسافة بين الشرائح ، وذلك حتى لا تتجمع الشرائح فوق بعضها وتتكتل.
- اتركيها حتى تبدأ أن تجف في الزيت بعض الشيء قلبي الشرائح حتى تنضج من كل الجهات، وتصبح مقرمشة.
- بعد الانتهاء والتأكد من جفاف البطاطس وقرمشتها في الزيت.
- استخدمي مصفاة الزيت في رفع البطاطس، وصفيها جيدًا من الزيت.
- قومي بتحضير طبق به ورق مناديل المطبخ ليمتص الزيت وتصبح أكثر قرمشة مثل الجاهزة وافضل.
- رشي عليها بودرة البصل والثوم، ليعطي لها طعم المتبل.
- يتم تقديمها الان بالف هنا.
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