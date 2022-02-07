طريقة عمل الشيبسي في المنزل على أصولها بخطوات سهلة وسريعة أحلي واطعم من الجاهز

الشيبسي من أهم الأكلات المميزة المحبوب وخاصتًا من الأطفال، ويتم شراء الشيبسي بشكل كبير من المحلات جاهز، على الرغم من أنه يحذر جميع الأطباء بالابتعاد عنه، وذلك لاحتوائه على مواد حافظة، ونكهات غير طبيعية قد تؤدي للكثير من الأضرار، ومن خلال قراءة ومتابعة المقال سوف تتعرفون على طريقة عمل الشيبسي المميز المقرمش بخطوات بسيطة، وسوف ينال إعجابهم بالتأكيد.

طريقة عمل الشيبسى المقرمش في المنزل بكل سهولة

يمكن لكل أم القيام بعمل الشيبسي الرائع في المنزل مثل الجاهز بل بالطبع أفضل بكثير فهو مضمون وامن على صحة أولادنا وبدون اي اضافات غير صحية قد تؤثر عليهم وطرق التحضير هي كالتالي:

المكونات

ثلاث حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة من الملح صغيرة.

ملعقة واحدة كبيرة من الخل.

ملعقتين من عصير الليمون.

رشة بصل بودرة.

رشة ثوم بودرة.

طريقة التحضير