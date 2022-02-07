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عمر شويل - جدة بتتبيلة وخلطة سرية أعملي السوسيس على أصوله بخطوات سهلة وبطعم ومذاق لذيذ - ثقفني
السوسيس من الأطعمة المحببة جدًا خاصتًا للأطفال، ويتم تناول السوسيس من خلال الساندوتشات اللذيذة، كما أنه يدخل في الكثير من المختلفة، ولكن في الغالب ما ينصح بعد تناول السوسيس الجاهز، وذلك لأنه لا يفضل تناول الأطعمة التي تحتوي على اللحم إلا إذا كانت مضمونة، ولذلك فمن الأفضل أن يتم إعداد السوسيس في المنزل بدلًا من شرائه من. يكون أكثر امانًا على صحتنا وصحة أطفالنا.
طريقة عمل السوسيس في المنزل بخطوات بسيطة
يمكن لكل أم القيام بعمل السوسيس اللذيذ في المنزل بخطوات بسيطة وبمكونات محدودة وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللحم المفرومة.
- ملعقة صغيرة من المستردة.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- ملعقة واحدة من الثوم المفروم
- ملعقة واحدة من الكزبرة الجافة.
- ملعقة واحدة من زيت الذرة.
- ملعقة كبيرة من الدقيق الأبيض.
طريقة التحضير
- احضري الكبة الكهربائية.
- أضيفي إليها اللحمة المفرومة.
- اخلطي جيدًا حتى يتم فرمها جيدًا.
- قومي بإضافة باقي المكونات اليها، واعيدي الفرم جيدًا حتى يتم تحضير عجينة لينة.
- اخرجي العجينة من الكبة.
- قومي بعمل أشكال أصابع السوسيس حسب الحجم المرغوب.
- لفي كل واحد منهم، بورق بلاستيك، بشكل جيد حتى يتم غلق بالكامل، ثم قومي بلفها مرة أخرى بورق الومنيوم، واصنعي ذلك مع كل الكمية التي قد تم تحضيرها.
- احضري وعاء به مملوء بالمياه.
- ارفعي الوعاء على النار.
- اتركي الوعاء حتى يتم الغليان.
- أضيفي داخل المياه اصابع السوسيس.
- اتركيها لمدة ساعة بداخل الاناء حتى تتماسك ويتم نضجها، ويمكن اختبار ذلك بغرس خلة في إحداهما، إذا خرجت الخلة نظيفة هكذا تكون نضجت.
- بعد الانتهاء اخرجي كل السوسيس وهو ملفوف بالورق كما هو.
- قومي بإدخاله في الثلاجة مدة لا تقل عن يومين، وذلك حتى يتماسك من مثل الجاهز.
- بعد الانتهاء اخرجي السوسيس، ثم قومي بإخراجه من الورق الالومنيوم والبلاستيك أيضًا.
- قومي بأستخدام السوسيس بالشكل المطلوب أو بتحميرة، ووضعه في السندوتشات بالشكل المعتاد له.
- أما إذا إرادتي الاحتفاظ به لوقت فلابد الاحتفاظ به داخل الثلاجة وذلك حماية له حتى لا يتعرض للفساد.
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