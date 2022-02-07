بتتبيلة الثوم والشطة أعملي سلطة بابا غنوج بالطحينة على أصولها بطريقة أشهر المطاعم

دائمًا ما تحرص كل ربة منزل بتجهيز المائدة بشكل متكامل، ومن أهم الأطباق التي تعتبر من أساسيات المائدة هي المقبلات المميزة مثل البابا غنوج فهو من أهم الأكلات الرائعة سواء كان من حيث الطعم أو الفائدة، كما أنه يساعد بشكل كبير على فتح الشهية، وبفضل تحضير بابا غنوج في المنزل لأنه من أسهل الأطباق لا يحتاج إلى أي وقت أو حتى اي تكاليف مرتفعة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيره.

طريقة تحضير بابا غنوج بشكل مميز

قدمى اشهى انواع المقبلات لأفراد أسرتك بخطوات بسيطة، وطعم مميز، كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، وطريقة تحضيره كالآتي:

المكونات

حبتين كبار من الباذنجان الرومي.

ملعقتين كبار من الطحينة البيضاء.

ملعقة واحدة من الثوم المفروم.

ربع كوب من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الشطة.

ملعقة من الفلفل المفروم.

طريقة التحضير