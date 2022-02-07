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عمر شويل - جدة بتتبيلة الثوم والشطة أعملي سلطة بابا غنوج بالطحينة على أصولها بطريقة أشهر المطاعم - ثقفني
دائمًا ما تحرص كل ربة منزل بتجهيز المائدة بشكل متكامل، ومن أهم الأطباق التي تعتبر من أساسيات المائدة هي المقبلات المميزة مثل البابا غنوج فهو من أهم الأكلات الرائعة سواء كان من حيث الطعم أو الفائدة، كما أنه يساعد بشكل كبير على فتح الشهية، وبفضل تحضير بابا غنوج في المنزل لأنه من أسهل الأطباق لا يحتاج إلى أي وقت أو حتى اي تكاليف مرتفعة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على طريقة تحضيره.
طريقة تحضير بابا غنوج بشكل مميز
قدمى اشهى انواع المقبلات لأفراد أسرتك بخطوات بسيطة، وطعم مميز، كما أنه يحتوي على الكثير من العناصر الغذائية الهامة، وطريقة تحضيره كالآتي:
المكونات
- حبتين كبار من الباذنجان الرومي.
- ملعقتين كبار من الطحينة البيضاء.
- ملعقة واحدة من الثوم المفروم.
- ربع كوب من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الشطة.
- ملعقة من الفلفل المفروم.
طريقة التحضير
- احضري الباذنجان ثم قومي بتشغيل شواية الفرن، وقومي بوضع الباذنجان تحت الشواية حتى يتم شوي الباذنجان.
- اتركيه لمدة نصف ساعة، قومي بتقليبه، وانتظري قليلًا ثم قومي بإختبار النضج بالسكينة، وسوف تكتشفي نضجة أيضًا اذا اصبحت القشرة الخارجية ناشفة بمجرد لمسها تنكسر
- بعد تمام النضج اخرجي الباذنجان.
- اتركي الباذنجان حتى يبرد لكي تستطيعي تحضيره، ثم قومي بتقشير الباذنجان القشرة الخارجية فقط.
- قومي بخلط الباذنجان في الخلاط أو الكبه جيدًا للتخلص من أي تكتلات.
- أضيفي أيضًا الطحينة إلى الباذنجان وهو في الخلاط، واعيدي الخلط حتى يتجانس معه بشكل كامل ويتغير لونه الى اللون الفاتح.
- افرمي الثوم جيدًا حتى لا يظهر في البابا غنوج، ثم قومي بإضافته أيضًا إلى الخليط.
- وقومي بعد ذلك بإخراج خليط بابا غنوج، ثم أضيفي كافة البهارات التي تم تجهيزها.
- قلبي الخليط كله جيدًا، أضيفي في النهاية الفلفل الاخضر المفروم.
- يمكنك إضافة قطرات من عصير الليمون إليه ليعطيه مذاق مميز بعض الشىء، أو قطرات من الخل وذلك قد يرجع حسب الرغبة.
- يتم تقديم البابا غنوج في طبق التقديم ويقدم بجانب الكثير من الاكلات فهو لا يعتبر وجبة أساسية فهو أحد أنواع السلطات المميزة.
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