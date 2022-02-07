مش هتشتري الجاهز تاني.. الخيار المخلل المقرمش بنفس الطعم الاصلي بالخلطة السريه للمصانع

مش هتتشري الجاهز تاني.. الخيار المخلل المقرمش بنفس الطعم الاصلي، يعمل المخلل بشكل عام وليس الخيار فقط على تحقيق تكافؤ كبير على مائدة الطعام، فهو ما يعطي الأكل لذة بجواره وخاصة عند تحضير المشويات والأسماك وغيرها من الأطعمة الفاخرة، ونقوم بشرائه من الخارج ولكن لا يمكنك الاحتفاظ بالخيار المخلل الجاهز لفترات طويلة حيث أنه قد يفسد ويتعرض للتعفن ولكن هذه الطريقة مناسبة لعمل الخيار وحفظه في الثلاجة لفترات طويلة بدون أن يفسد أو يتعفن.

طريقة الخيار المخلل المقرمش في المنزل

مكونات الطريقة:-

2كيلو من الخيار حجم صغير ومناسب.

فلفل حار حبة واحدة.

أربعة أكواب ماء بارد.

نصف كوب خل طعام.

ملح طعام بمقدار ربع كوب.

حبتان من فصوص الثوم.

أوراق شبت.

خطوات التحضير:-

قومي بغسل الخيار جيدًا ثم قطعيه إلى شرائح طويلة أو دائرية بحسب رغبته ثم ضعيه بداخل برطمان بلاستيكي حجمه كبير وله غطاء.

أضيفي الماء والملح الأبيض والخل والثوم وأوراق الشبت إلى وعاء الخيار وقلبي المكونات جيدًا.

أضيفي الفلفل الحار إلى البرطمان وقلبيه معهم ثم أغلقي البرطمان جيدًا.

اتركي البرطمان في غرفة درجة حرارتها دافئة وهادئة واتركيه لمدة خمسة أيام وبعد ذلك يصبح جاهزًا للتناول.

طريقة عمل بصل المخلل

مكونات الطريقة:-

كيلو بصل حجمه صغير.

ملح طعام.

خل أبيض.

سكر أبيض.

بهارات مخلل.

فلفل أسود.

خطوات التحضير:-