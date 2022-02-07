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عمر شويل - جدة مش هتشتري الجاهز تاني.. الخيار المخلل المقرمش بنفس الطعم الاصلي بالخلطة السريه للمصانع - ثقفني
مش هتتشري الجاهز تاني.. الخيار المخلل المقرمش بنفس الطعم الاصلي، يعمل المخلل بشكل عام وليس الخيار فقط على تحقيق تكافؤ كبير على مائدة الطعام، فهو ما يعطي الأكل لذة بجواره وخاصة عند تحضير المشويات والأسماك وغيرها من الأطعمة الفاخرة، ونقوم بشرائه من الخارج ولكن لا يمكنك الاحتفاظ بالخيار المخلل الجاهز لفترات طويلة حيث أنه قد يفسد ويتعرض للتعفن ولكن هذه الطريقة مناسبة لعمل الخيار وحفظه في الثلاجة لفترات طويلة بدون أن يفسد أو يتعفن.
طريقة الخيار المخلل المقرمش في المنزل
مكونات الطريقة:-
- 2كيلو من الخيار حجم صغير ومناسب.
- فلفل حار حبة واحدة.
- أربعة أكواب ماء بارد.
- نصف كوب خل طعام.
- ملح طعام بمقدار ربع كوب.
- حبتان من فصوص الثوم.
- أوراق شبت.
خطوات التحضير:-
- قومي بغسل الخيار جيدًا ثم قطعيه إلى شرائح طويلة أو دائرية بحسب رغبته ثم ضعيه بداخل برطمان بلاستيكي حجمه كبير وله غطاء.
- أضيفي الماء والملح الأبيض والخل والثوم وأوراق الشبت إلى وعاء الخيار وقلبي المكونات جيدًا.
- أضيفي الفلفل الحار إلى البرطمان وقلبيه معهم ثم أغلقي البرطمان جيدًا.
- اتركي البرطمان في غرفة درجة حرارتها دافئة وهادئة واتركيه لمدة خمسة أيام وبعد ذلك يصبح جاهزًا للتناول.
طريقة عمل بصل المخلل
مكونات الطريقة:-
- كيلو بصل حجمه صغير.
- ملح طعام.
- خل أبيض.
- سكر أبيض.
- بهارات مخلل.
- فلفل أسود.
خطوات التحضير:-
- قطعي البصل بقشره وضعيه داخل وعاء به كمية من المالح والماء المغلي واتركي الوعاء لمدة ثلاثة أيام في الماء وقلبيه من وقت للآخر.
- بعد ذلك صّفي البصل من السوائل وأزيلي قشرته الخارجية ثم ضعيه في وعاء آخر وأضيفي إليه كمية من الماء المغلي مرة أخرى واتركيه بداخل الماء لمدة خمس دقائق ثم صفيه مرة أخرى.
- ولثالث مرة قومي بوضع البصل داخل ماء مغلي واتركيه لمدة أربع دقائق ثم صفيه مرة أخرى وضعيه أخيرًا في برطمان زجاجي.
- أضيفي خليط مغلي لمدة ربع ساعة من البهارات والخل والسكر والفلفل والملح إلى البصل في الوعاء الزجاجي.
- احتفي بالوعاء في غرفة درجة حرارتها مناسبة اتركيه لمدة أربعة أيام ثم ابدئي في تقديمه.
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