بمقادير مظبوطة أعملي الكحك الناعم في البيت بطريقة دايبة دوب أحلي وأضمن من محلات المخبوزات

في منتصف شهر رمضان الكريم تبدأ الأمهات في إعداد الكحك، حيث أنها عادة قديمة للمسلمين لتناولها في عيد الفطر، كما أن الكحك شئ أساسي في الأفراح عند بعض القرى، وبعض الأمهات يقومون بشرائه في هذه المناسبات لعدم معرفة أفضل طريقة لعمله، لكنه يكلفهم الكثير بسبب قلة حجم الكيلو منه، لذلك يمكنك توفير أموالك وقومي بعمل كميات كبيرة تكفي إحتياجك، فبعد متابعة هذا المقال سيصبح الأمر سهلاً.

طريقة عمل الكحك الناعم

قومي بعمل كحك العيد الناعم بطريقة سهلة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

كوبان ونصف من نوع سمن متوفر لديك، ويفضل سمن بلدي.

ملعقتان كبيرتان مملوءتان من السمسم.

نص ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.

كيلو من الدقيق الأبيض.

زجاجة من رائحة الكحك.

كوب كبير من اللبن الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

للتزين كوب كبير من السكر المطحون.

للحشو كمية من العجوة منزوعة النوى أو الملبن حسب رغبتك.

الطريقة: