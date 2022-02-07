نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أعملي الكحك الناعم في البيت بطريقة دايبة دوب أحلي وأضمن من محلات المخبوزات في المقال التالي
عمر شويل - جدة بمقادير مظبوطة أعملي الكحك الناعم في البيت بطريقة دايبة دوب أحلي وأضمن من محلات المخبوزات - ثقفني
في منتصف شهر رمضان الكريم تبدأ الأمهات في إعداد الكحك، حيث أنها عادة قديمة للمسلمين لتناولها في عيد الفطر، كما أن الكحك شئ أساسي في الأفراح عند بعض القرى، وبعض الأمهات يقومون بشرائه في هذه المناسبات لعدم معرفة أفضل طريقة لعمله، لكنه يكلفهم الكثير بسبب قلة حجم الكيلو منه، لذلك يمكنك توفير أموالك وقومي بعمل كميات كبيرة تكفي إحتياجك، فبعد متابعة هذا المقال سيصبح الأمر سهلاً.
طريقة عمل الكحك الناعم
قومي بعمل كحك العيد الناعم بطريقة سهلة، وإليك الطريقة فيما يلي:
المكونات:
- كوبان ونصف من نوع سمن متوفر لديك، ويفضل سمن بلدي.
- ملعقتان كبيرتان مملوءتان من السمسم.
- نص ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
- كيلو من الدقيق الأبيض.
- زجاجة من رائحة الكحك.
- كوب كبير من اللبن الحليب الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- للتزين كوب كبير من السكر المطحون.
- للحشو كمية من العجوة منزوعة النوى أو الملبن حسب رغبتك.
الطريقة:
- في كوب ضعي الخميرة الفورية، وملعقة من السكر، وربع كوب من الماء الدافئ.
- إتركي الخميرة حتى تختمر وتتضاعف كميتها.
- في بولة كبيرة قومي بوضع الدقيق بعد نخله عدة مرات.
- قومي بوضع كمية السمسم عليه.
- أضيفي رائحة الكحك إلى الخليط وقلبي جيداً.
- ضعي عليهم الملح.
- سخني السمن جيداً حتى الغليان.
- قومي بعمل حفرة في وسط المكونات، وإسكبي السمن.
- قلبي جيداً الخليط، وإجعلي السمن يتداخل مع المكونات.
- أضيفي الخميرة بعد التأكد من خمرها، وقلبي جيداً.
- المرحلة الأخيرة إسكبي اللبن الدافئ مع التقليب، ثم قومي بالعجن براحة يدك.
- بعد أن يتم العجن غطي العجينة جيداً بكيس من البلاستيك، وإتركيها لمدة ساعة حتى تتضاعف الكمية.
- خذي جزء من العجين، وقومي بعمله كور صغيرة.
- إتركي العجين يرتاح قليلاً ثم قومي بحشوه وتشكيله.
- سخني الفرن جيداً وإحضري الصاج، وقومي برص الكحك عليه بعد التشكيل.
- إجعلي العجين يرتاح مرة أخرى.
- إدخلي الصاج الفرن حتى النضوج، ثم إخرجيه وضعيه في بولة ونغطيها بقماشة.
- بعد أن يبرد قليلاً رشي عليه السكر الناعم في طبق التقديم، وقدميه مع كوب من الشاي الساخن.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ