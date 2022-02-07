طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم بأقل تكلفة بخطوات بسيطة وسريعة

يعد النجرسكو من أكثر الأكلات التي اشتهرت كثيرًا في المطاعم و المحلات و لذلك أصبحت من أهم الوجبات السريعة و الخفيفة التي يمكن أن تحضيرها من المنزل خلال دقائق فقط، كما أنها من الوجبات المشبعة و الاقتصادية التي لا تكلفك الكثير ولكنها مشبعة جداً ولذلك سنقدم لكم أسهل و أسرع طريقة لعمل النجرسكو بالفراخ بطريقة المطاعم و سر تحضير الصوص الأبيض و تسويتها الصحيحة كل هذا سوف نقدمه لكم بالتفصيل.

مكونات نجرسكو الفراخ

كنا ذكرنا لكم تعد النجرسكو من الوصفات السهلة والغير مكلفة، لهذا مكونات تحضيرها بسيطة و متوفرة في كافة المنازل، المكونات هي:

نصف كيلو من المكرونة الاسباجيتي أو فيتوتشيني.

نصف كيلو من صدور الفراخ مقطعة شرائح.

فلفل الوان مقطع شرائح.

بصلة مقطعة مربعات.

ملح.

فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

نصف ملعقة من البصل البودر.

رشة كاري.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

زيتون شرائح ( اختياري)

ربع كوب من الجبنة الموتزاريلا.

زيت.

مكونات البشاميل

لتر و نصف من الحليب.

4 معالق كبار من الدقيق.

مكعب من الزبدة.

ملح.

فلفل أسود.

رشة من جوزة الطيب.

طريقة تحضير النجرسكو بالفراخ

سنقدم لكم بالخطوات طريقة عمل النجرسكو بالفراخ مثل المطاعم، الطريقة هي: