مهما كان عمرك فوق ال50 جربي كريم لبان الدكر المعجزة سيجعلك كانك شابة بدون ترهلات ولا تجاعيد

مهما كان عمرك فوق ال50 جربي كريم لبان الدكر المعجزة سيجعلك كانك شابة طريقة تحضير ماسك اللبان الدكر للتجاعيد من الطرق التي لها شهرة واسعة جدًا بين السيدات، ففي فترة من فترات العمر تبدأ التجاعيد في الظهور وتكثر خطوط الوجه ويكسو الوجه الشيب، وهذه الأشياء من الأمور المزعجة بالنسبة للمرأة أكثر من الرجل فالمرأة تحب دائمًا أن تبدو صغيرة في العمر وتحظى ببشرة ناعمة وخالية من أي خطوط ومن أي آثار للشيب، وبالاعتماد على الماسك الذي سنقوم بتوضيحه لكم اليوم ودّعي التجاعيد وعودي إلى شبابك.

طريقة تحضير ماسك اللبان الدكر للتجاعيد

مكونات تحضير الماسك:-

زيت الأفوكادو في ربع كوب كبير.

ربع كوب صغير زيت جوز الهند

زيت اللبان الدكر.

شمع العسل.

زيت المر.

زيت خشب الصندل.

خطوات التحضير:-

استخدمي المكونات السابقة واتبعي الخطوات التالية للقضاء على التجاعيد والهالات السوداء:-

قومي بتذويب زيت جوز الهند من خلال تسخينه على النار حتى يذوب تمامًا.

بعد ذلك أضيفي كل المكونات الأخرى إلى الزيت المذاب وقلبيهم جيدًا بواسطة ملعقة معدنية.

ضعي الخليط على المناطق التي يظهر بها الخطوط والتجاعيد وخاصة عند منطقة العين فهي أكثر مناطق يظهر عندها التجاعيد.

دلكي الماسك على المنطقة لعدة دقائق فقط حتى تحصلي على نتائج فعّالة ثم اتركيه على بشرتك واخلدي إلى نومك.

اغسلي وجهك صباحًا للتخلص من آثار الخليط وكرري الماسك يوميًا لمدة شهر كامل.

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