وداعا للكسل .. فطيرة الخلاط السريعة بدون بيض في 10 دقائق بطريقة سهله وطعم روعه لا يصدق

وداعا للكسل .. فطيرة الخلاط السريعة بدون بيض في 10 دقائق بطريقة سهله نقدم لكم اليوم طريقة عمل فطيرة الخلاط السريعة، فهي لا تحتاج منك فرن أو عجن، كل ما عليك اتباع ما سنقوله لك بالتفصيل وابدئي في تحضير الفطيرة، وتعتبر هذه الوصفة من الوصفات التي عليها إقبال كثير وخاصة لأنه يمكن تحضيرها في وقت قياسي وهي وصفة ممتازة بالنسبة للأشخاص الذين يسهرون فهي ستكون صديق سهرهم، كما أنها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة التي يحتاجها الجسم وتمده بالطاقة والنشاط.

فطيرة الخلاط السريعة بدون بيض في 10 دقائق بطريقة سهله

مكونات الطريقة:-

بصلة واحدة مقطعة إلى قطع صغيرة مربعة.

زيت نباتي.

رشة ملح.

لحمة مفرومة.

جزر طازج.

قرع أخضر.

فلفل أخضر وأحمر مقطعة إلى قطع صغيرة مربعة.

كزبرة مفروة.

فلفل أحمر وأسود توابل.

جبن مفرومة.

ثوم بودرة.

مكونات العجينة:-

لتر ماء أو نصف لتر.

حبتان من البيض كبيرة الحجم.

أربع ملاعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة سكر أبيض كبيرة وملعقة ملح أبيض صغيرة.

كوبان كبيران من الدقيق الأبيض.

خطوات تحضير الفطائر:-

أخلطي كل المكونات مع بعضها جيدًا حتى تصبح متجانسة ومن الأفضل خفقهم داخل الخلاط الكهربائي وقلبيهم بعد ذلك جيدًا.

صبي الماء على الخليط بالتدريج حتى تصبح متماسكة قليلًا ثم اعجنيها مرة أخرى بيديك واتركيها تختمر لعدة دقائق.

افردي العجينة على سطح مرشوش بالدقيق وابدئي في تقطيعها إلى قطع مربعة متساوية ويمكنك حشوها بأي نوع حشوة والحشوة هنا هي اللحمة المفرومي فقومي بوضعها داخل العجينة.

ابدئي في قلي العجينة في طاسة القلي بها الزيت الساخن وقلبيها على جميع جوانبها حتى تصبح ناضجة ويمكنك تحضيرها بداخل الفرن أيضًا.

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