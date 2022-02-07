كنز.. اقوى مشروب لتنظيف القولون والتخلص من السموم والغازات والبراز ستخرج منك فضلات صلبة كالأحجار وسيخف بطنك

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عمر شويل - جدة كنز.. اقوى مشروب لتنظيف القولون والتخلص من السموم ، هناك العديد من الأشخاص الذين يقوموا بالبحث كل يوم عن الطرق التي يتم اتباعها للتخلص من الغازات والسموم المتراكمة في القولون لكي يكون من السهل تنفيذ عملية الهضم والقضاء على القلق والتوتر الذي يشعر به بعض الأشخاص بسبب معاناتهم بانتفاخ القولون والشعور بعدم الراحة والاسترخاء، كذلك القضاء على الشعور بالصداع والتهابات المعدة والقضاء على تهيج القولون ومشكلات عسر الهضم، كما أن يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تستخدم كنوع من العلاجات لتنظيف القولون.

كنز.. اقوى مشروب لتنظيف القولون والتخلص من السموم

إذا كنت تبحث عن علاج مناسب للتنظيف القولون وطرد السموم المتراكمة بداخله فلابد من الاستعانة بالعلاجات الطبيعية لأن جميعها يحتوي على فوؤاد لا تعد ولا تحصى وتعطي نتائج جيدة كذلك آمنة جداً على الصحة ولا يكون لها أي آثار جانبية ومنها التالي:

بذور الشيا وبذور الكتان

يحتوي هذا الخليط على نسبة كبيرة من الألياف الطبيعية بجانب احتوائها على الأوميجا3 والأحماض الدهنية مما يعمل على الحد من التهابات القولون وتنظيفه وطرد السموم المتراكمة به ويتم تحضيره بهذه الطريقة:

قومي بنقع ملعقة صغيرة من بذور الشيا وملعقة من بذور الكتان وضعيهم بكوب من الماء وانتظري 5 دقائق حتى تستطيع الماء امتصاص الألياف وتزيد كثافاتها حتى أن تصبح الماء في صورة جل.

ثم يتم تصفيتها وشرب السائل الناتج عنها أو يمكن أن تستخدم عند تحضير أطباق السلطة وأنواع متعددة من الحساء.

الزنجبيل:

من الأعشاب التي تتمتع بكثير من المزايا فهو يحتوي على عناصر مطهرة ومفيدة لتعزيز عملية الهضم ومن الممكن أن يتم إضافة الزنجبيل لأحد أنواع العصائر أو يمكن تناوله بمفرده بهدف تنظيف القولون.

يمكن تحضيره بطريقة سريعة فقط يتم إضافة ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل مضاف له ملعقة من العسل الأبيض ومن ثم يضاف كوب ماء دافئ للمكونات، ويتم شربه مرتين في اليوم والحصول على نتائج فعالة.

ملح البحر والماء

للماء دور مهم جداً في تنظيف الجسم بوجه عام من السموم فقلة الماء تساعد على تراكم السموم في الجسم، فعليكم بالإفراط في شرب الماء بكميات وفيرة لا تقل عن 2.5 لتر في اليوم ويتم استخدامه بطريقة سهلة جداً.

يتم إضافة ملعقة صغيرة من ملح البحر إلى 2/1 لتر من الماء ويتم شربه في الصباح على الريق قبل تناول الفطور، كما أنه سوف يساهم في تنشيط حركة الأمعاء ويحسن من صحة الجهاز الهضمي.