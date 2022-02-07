نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تبييض الأسنان في المنزل بوصفات طبيعية سهلة لتحصل على أسنان كاللؤلؤ بدون جير أو تصبغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفات تبييض الأسنان المنزلية بمكونات طبيعية، لتحصل على ابتسامة مشرقة بعيدة عن اصفرار وتصبغات الأسنان المزعجة، فالأسنان النظيفة البيضاء دائماً ما تعكس المظهر الصحي الجميل لصاحبها، ويحرص الإنسان على المحافظة على أسنانه مشرقة ولامعة، ويمكن الحصول على ذلك من خلال الوصفات الطبيعية بمكونات بسيطة متوفرة في المنزل، مع الحرص على غسيل الأسنان بشكل دائم من أجال التخلص من بقايا الطعام والتي تتسبب في وجود البكتريا بالفم، فإلى جانب المظهر الصحي اللامع للأسنان يجب الحرص أيضاً على أن يكون الفم برائحة عطرة.

بمكونات طبيعية متوفرة في المنزل يمكنك تبييض أسنانك عن طريق اتباع خطوات بسيطة، ولما لأهمية الأسنان في زيادة الثقة بالنفس والتمتع بمظهر صحي لائق، ننشر مجموعة من الوصفات الطبيعية للأسنان لتحصل على أسنان ناصعة البياض كاللؤلؤ على أن تكون تلك الوصفات على النحو التالي:-

وصفات طبيعية لتبييض الأسنان بالمنزل

وصفة تبييض الأسنان بالزيوت الطبيعية

الزيوت من المواد الفعالة في تبييض الأسنان وتخليصها من الجير المتراكم، وتكون الطريقة من خلال غسيل الفم بالزيوت الطبيعية لمدة دقيقة، والزيوت التي يمكن استخدامها هي (زيت جوز الهند أو زيت عباد الشمس أو زيت السمسم)، وبعد غسيل الأسنان بالزيت يتم شطف الفم والبصق بعد ذلك، ويمكن تجربة الوصفة لأكثر من مرة في الأسبوع للحصول على نتائج فعالة.

وصفة تبييض الأسنان بصودا الخبز

صودا الخبر تساعد على تبييض وتلميع الأسنان والحصول على ابتسامة مشرقة، وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة لصودا الخبز في تبييض الأسنان، إلا أن البعض قد يكون لديهم مخاوف من قيامها بتدمير مينا الأسنان، إلا أن الأبحاث العلمية أكدت أنها طريقة أمنة لتبييض الأسنان وازالة التصبغات والبفع، وذلك بإعتبارها مادة فعالة في مقاومة البكتريا ومنع تسوس الأسنان.

وصفة الليمون لتبييض الأسنان

الليمون نبات صحي ومفيد وصديق للأسنان، فإستخدام الليمون للتبيض يعتبر من الوسائل الطبيعية الفعالة والأمنة في التخلص من البكتيريا والحصول على ابتسامة مشرقة، ويكون ذلك من خلال القيام بتدليك الأسنان بنصف ليمونه لمدة 5 دقائق ثم القيام بشطف الأسنان بالماء بالطريقة المعتادة.

وصفة الفراولة لتبييض الأسنان

الفراولة من النباتات الطبيعية التي تستخدم في تبييض الأسنان وتلميعها، ويمكن استخدام وصفة الفراولة للتبييض، من خلال القيام بهرس ثمرة من الفراولة واضافة ملعقة من صودا الخبز لها للحصول على عجينة متكامسة، ثم القيام بغمس فرشاة الأسنان في الخليط وغسل الأسنان به جيداً ثم شطف الأسنان كالمعتاد.