سر رشاقة النجمات.. مشروب الكركم الساحر للتخسيس ونسف دهون البطن والارداف بدون ادوية ولا ريجيم ولا حرمان

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سر رشاقة النجمات.. مشروب الكركم الساحر للتخسيس ، الكركم من التوابل المليئة بالفوائد التي لا تعد ولا تحصى ويتميز الكركم بلونه الأصفر البرتقالي، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة الأساسية وهي الكركمين مضاد للالتهاب، لذا كان يتم استخدامه منذ القدم في معالجة الكثير من الأمراض ، ويعمل على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة في منطقة البطن، لذلك يمكن أن يتم الاعتماد عليه في النظام الغذائي لخسارة الوزن سريعاً، ويمكن استخدامه في صورة مشروب صحي ومفيد.
سر رشاقة النجمات.. مشروب الكركم الساحر للتخسيس
هناك الكثير من الطرق الذي يمكن اتباعها لتحضير مشروب الكركم للتخسيس والتخلص من الدهون الضارة المتراكمة في مناطق عديدة بالجسم ويتم تحضيرها بتلك الطريقة التالية:
مشروب الزنجبيل والكركم:
يعتبر مشروب والزنجبيل والكركم من أنواع المشروبات الطبيعية الغنية بالخواص المهمة جداً التي تساهم في خسارة الوزن والقضاء على الدهون الضارة بالجسم ويتم تحضيره كما يلي:
المكونات:
- 1 ملعقة زنجبيل مبشور.
- 1 ملعقة مسحوق الكركم.
- 3 كوب ماء.
طريقة التحضير:
- قومي بوضع الماء في قدر صغير وتركيها على النار حتى تغلي جيداً.
- ثم يتم إضافة مسحوق الكركم والزنجبيل المبشور وقلبي المكونات مع بعضها.
- يرفع المزيج من على النار ويترك حتى أن يبرد تماماً.
- ويفضل أن يتم شرب كوب من المزيج كل يوم على الريق للحصول على نتائج فعالة.
- كما يمكن أن يتم شربه بعد تناول الوجبات الأساسية وقبل النوم فهو يعطي شعور بالشبع ويقلل من الدهون المتراكمة بالجسم.
فوائد الكركم للتخسيس
لقد سمعنا كثيراً عن قدرة مشروب الكركم على خسارة الوزن وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم ومن أهمها الآتي:
- يساعد الكركم على رفع معدل حرق الدهون بالجسم.
- يخلص الجسم والكبد من السموم المتراكمة بداخله,
- يحمي خلايا الجسم من التلف الناتج عن التلوث البيئي والجذور الحرة.
- يساعد على تقليل التهابات الجسم لاحتوائه على عناصر مضادة الالتهاب وهي من العوامل المؤدية للسمنة.
- يعمل على ثبط الالتهابات بخلايا الدهون والعضلات والبنكرياس.
- يخفف من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول.
- يعمل على ضبط نسبة السكر في الدم وحالات التمثيل الغذائي.
- يمتلك الكركم سعرات حرارية قليلة جداً ونسبة عالية من الفيتامينات وأيضاً المعادن الغذائية المختلفة.
- يعتبر مكمل غذائي قوي جداً على تخلص الجسم من زيادة الوزن وبالتحديد في منطقة البطن.
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