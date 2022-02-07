سر رشاقة النجمات.. مشروب الكركم الساحر للتخسيس ونسف دهون البطن والارداف بدون ادوية ولا ريجيم ولا حرمان

سر رشاقة النجمات.. مشروب الكركم الساحر للتخسيس ، الكركم من التوابل المليئة بالفوائد التي لا تعد ولا تحصى ويتميز الكركم بلونه الأصفر البرتقالي، حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة الأساسية وهي الكركمين مضاد للالتهاب، لذا كان يتم استخدامه منذ القدم في معالجة الكثير من الأمراض ، ويعمل على التخلص من الدهون المتراكمة في الجسم وخاصة في منطقة البطن، لذلك يمكن أن يتم الاعتماد عليه في النظام الغذائي لخسارة الوزن سريعاً، ويمكن استخدامه في صورة مشروب صحي ومفيد.

سر رشاقة النجمات.. مشروب الكركم الساحر للتخسيس

هناك الكثير من الطرق الذي يمكن اتباعها لتحضير مشروب الكركم للتخسيس والتخلص من الدهون الضارة المتراكمة في مناطق عديدة بالجسم ويتم تحضيرها بتلك الطريقة التالية:

مشروب الزنجبيل والكركم:

يعتبر مشروب والزنجبيل والكركم من أنواع المشروبات الطبيعية الغنية بالخواص المهمة جداً التي تساهم في خسارة الوزن والقضاء على الدهون الضارة بالجسم ويتم تحضيره كما يلي:

المكونات:

1 ملعقة زنجبيل مبشور.

1 ملعقة مسحوق الكركم.

3 كوب ماء.

طريقة التحضير:

قومي بوضع الماء في قدر صغير وتركيها على النار حتى تغلي جيداً.

ثم يتم إضافة مسحوق الكركم والزنجبيل المبشور وقلبي المكونات مع بعضها.

يرفع المزيج من على النار ويترك حتى أن يبرد تماماً.

ويفضل أن يتم شرب كوب من المزيج كل يوم على الريق للحصول على نتائج فعالة.

كما يمكن أن يتم شربه بعد تناول الوجبات الأساسية وقبل النوم فهو يعطي شعور بالشبع ويقلل من الدهون المتراكمة بالجسم.

فوائد الكركم للتخسيس

لقد سمعنا كثيراً عن قدرة مشروب الكركم على خسارة الوزن وإذابة الدهون المتراكمة في الجسم ومن أهمها الآتي: