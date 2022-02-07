نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهما كان عنيد.. صبغ الشعر الأبيض بدون حناء للون أسود حالك طبيعي سيعيدك 10 سنوات للوراء في المقال التالي

عمر شويل - جدة صبغ الشعر الأبيض بدون حناء فقد تعرف الحنه منذ زمن بعيد عنها الحل الأمثل في صبغ الشعر الأبيض والتي تستخدمها كثير من النساء ولكن يوجد الكثير من الأشياء الأخرى والأعشاب الطبيعية التي تستخدم في صبغ الشعر الأبيض افضل من استخدام الحنه والتي سنتعرف عليها في هذا المقال، وافضل طرق لصبغ الشعر الطبيعية دون حنه وإعادة لون الشعر الأبيض لونه الطبيعي.

صبغ الشعر الأبيض بدون حناء

مشكلة الشعر الأبيض من المشكلات المؤرقة لكل امرأة، وتكون جميع الصبغات التي تستخدم للشعر كيمياوية وهي التي تعتبر من اخطر الأشياء على فروة الرأس وتضر بصيلات الشعر لذلك سنقدم لكي مجموعة من الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب نهائياً لا تتلف الشعر بدون حناء.

صبغه طبيعية للشعر باللون البني

المكونات:

بيضة

زيت زيتون.

قهوة.

طريقة التحضير:

أولا قومي بفصل صفار البيض عن السائل.

بعد ذلك نضعهم في وعاء ونضيف عليه معلقه كبيره من القهوة ملعقتين زيت الزيتون.

ثم قومي بتقليب هذا الخليط جيدا.

بعد ذلك ضيفة على الشعر و امزجيه شعرك واتركيه لمدة لا تزيد عن ثلاث ساعات..

لا تقومي بعد ذلك بتغطية الشعر بأي شيء

بعد ذلك قومي بعد ذلك اغسلي شعرك جيدا.

صبغه طبيعية للتخلص من شيب الشعر

نقدم وصفة طبيعية للتخلص من الشيب للابد بسهولة في المنزل:

المكونات:

معلقه كركم

كوب زيت زيتون

معلقتين كبار نسكافيه

زجاجتين من الاكسجين.

طريقة التحضير:

أولا اخلطي جميع المكونات جيدا.

بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك لمدة 60 دقيقة

ثم بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالماء الفاتر والشامبو المناسب

طريقة صبغ الشيب العنيد طبيعي

المكونات:

نصف كوب من عشبة الوسمة المطحون

ماء دافئ

معلقه زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

أولا قومي بخلط جميع المكونات السابقة في وعاء حتى يصبح عجين.

بعد ذلك ضعي الخليط على شعرك بالكامل

ثم بعد ذلك قومي بتغطية شعرك لمدة 12 دقيقة

بعد ذلك قومي بغسل شعرك بالشامبو والبلسم وماء فاتر.

والى هنا نكون قد وصلنا الى ختام موضوع مقالنا عن اليوم صبغ الشعر الأبيض بدون حناء ، ويمكنك سيداتي باستخدام الوصفات التي وضحتها لك و اختيار الوصفة التي تناسبك والمكونات المتوفرة لديك تجربتها على شعرك و أتمنى ان تكون ذات نتائج فعالة لك ولإعادة شعرك للونه الطبيعي.