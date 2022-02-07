نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري القطايف بالمهلبية الشهية في البيت بأسهل الطرق في المقال التالي
تعتبر القطايف من الحلويات العربية المعروفة، حيث أنها تتميز بمذاق رائع ورائحتها الشهية وكما يمكن حشوة القطايف بالعديد من الحشوات المختلفة مثل القشطة أو المكسرات أو الكريمة أو المهلبية، وحيث أنها تمتلك قيمة غذائية عالية، وكما أن القطايف غنية بالسكريات والنشويات التي يحتاج إليها جسم الأنسان ويعتبر مكونات القطايف اقتصادية وسهلة وموجودة في كل بيت ولا تحتاج إلى أى وقت ولا مجهود أيضاً، وكما أن القطايف من ألذ الحلويات التي تقدم في أي وقت وفي المناسبات المختلفة ويقبل عليها الجميع من الأشخاص الصغار والكبار ولأنها تتميز بطعم شهي ولذيذ، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل القطايف بالمهلبية بطريقة اقتصادية ومضمونة وسهلة جداً في البيت من خلال هذا المقال.
طريقة عمل القطايف بالمهلبية
المكونات:
- نصف كيلو جرام من القطايف.
- أثنين كوب من اللبن.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من النشا.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة.
- كمية من زيت النباتي للقلي.
- كوب ونصف من الشربات.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى قومي بإحضار وعاء متوسطة الحجم وضعي فيه أثنين كوب من اللبن وأربع ملاعق كبيرة الحجم من السكر ونصف ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة اخلطيها مع بعضهم البعض ثم قومي بوضع الإناء على النار متوسطة مع الخفق المستمر حتى يغلي المزيج وبعد ذلك نرفع الإناء من على النار ونترك الإناء جانباً.
- الخطوة الثانية قومي بإحضار نصف كيلو جرام من القطايف وضعي في منتصف كل واحدة من القطايف ملعقة أو أثنين ملعقة صغيرة من المهلبية وقومي بطويها على شكل نصف دائرة قومي بالضغط علي القطايف بالأصابع حول الحواف الطرفين معاً.
- الخطوة الثالثة قومي بإحضار مقلاة وضعي فيه الزيت على نار عالية ثم ضعي فيها القطايف المحشية بالمهلبية واتركي القطايف حتى تنضج وتتحول إلى اللون البني الذهبي ثم قومي بإخراج القطايف من الزيت وضعها على ورق مطبخ حتى تتصف من الزيت الزائد ثم ضعيها في الشربات وهي ساخنة وتقلب لبضع ثواني وتخرج من الشربات ثم توضع في طبق للتقديم تصبح جاهزة للتقديم إلى أفراد العائلة.
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