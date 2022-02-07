نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً لليزر.. النشا والليمون لإزالة الشعر نهائياً في المنزل وتفتيح البشرة 4 درجات لنتائج ستذهلك في المقال التالي

عمر شويل - جدة النشا والليمون لإزالة الشعر، اشتهر النسا في تعدد استخداماته بالوصفات التجميلية الخاصة بعناية الشعر والبشرة، كما تعمل هذه الوصفة في إزالة شعر الوجه بطرق فعالة دون أي ألم، وهذه الوصفة ليس لها أي أعراض جانبية، وآمنة تماماً مناسبة لكل أنواع البشرة.

النشا والليمون لإزالة الشعر

قومي بخلط النشا بقليل مع عصير الليمون.

سيصبح معك قوام كريمي، قومي بوضعه على المناطق التي تريدين إزالة الشعر منها.

بعد ذلك الفرك باتجاه الشعر.

وبعد أن ينشف الماسك، ابدئي بتقشيره ولكن هذه المرة عكس اتجاه الشعر.

غسل الخليط بالماء.

طريقة إزالة الشعر بالنشا

العسل به العديد من المميزات المهمة والقوية التي تجعله يقوم بتقليل نمو الشعر في أي منطقة في الجسم، كما أنه يمنح البشرة نعومة عالية، كل ما عليكي فعله أن تقومي بخلط جميع المكونات مع بعضها حتى تصبح الوصفة جاهزة وطبقيها على الأماكن التي تريدي إزالة الشعر منها، وتترك حتى 20 دقيقة ويقشر الماسك وغسل وجهك أو المنطقة بالماء البارد، ومن الأفضل أن تكرري الوصفة مرتين أسبوعياً.

إزالة شعر الوجه نهائيا بالنشا

المعروف عن الليمون أن به فيتامين سي وهذا مفيد للبشرة، ويساعد في تخلصها من الشعر، كما يساعدها في أن يجعلها بيضاء وإليك الوصفة:

المكونات

الليمون.

النشا.

طريقة التحضير

قومي بوضع قليلاً من عصير الليمون مع النشا مع التقليب حتى يتجانسوا.

وضع الوصفة علي الشعر باتجاه نموه.

تترك حتى 15 دقيقة.

قومي بتقشيرها وغسل وجهك بالماء الدافئ.

فوائد النشا للبشرة

يعتبر النشا من المواد الطبيعية التي تستخدم في البشرة دون أن يقلق منها أحد، كما أنه يساعد في شد البشرة ويقوم بتهدئتها وتفتيحها وهنا سنذكر فوائده لأنواع البشرة:

البشرة الجافة: يقوم النشا بالغلق على السوائل داخل البشرة، وهذا حتى يجعلها رطبة، ويساعد في شد البشرة وترطيبها وجعلها ناعمة.

يقوم النشا بالغلق على السوائل داخل البشرة، وهذا حتى يجعلها رطبة، ويساعد في شد البشرة وترطيبها وجعلها ناعمة. والبشرة الدهنية: المعروف عن البشرة الدهنية أنها تفرز كثير من الزيوت، وبناءً على ذلك جاء دور النشا هو أنه يقوم بموازنة المواد الدهنية داخل البشرة.

المعروف عن البشرة الدهنية أنها تفرز كثير من الزيوت، وبناءً على ذلك جاء دور النشا هو أنه يقوم بموازنة المواد الدهنية داخل البشرة. البشرة المختلطة: يقوم النشا بتخليص البشرة من أي بقع أو آثار الحبوب وتحديداً في فترة تغير الهرمونات لدي الفتاة.

في البلدان الأخرى كالهند مثلاً، قاموا بتصنيف النشا على أنه من أفضل الوسائل التي تزيل الشعر، وبخاصة النشا والليمون لإزالة الشعر وذلك لأنه يزيله بكل سهولة دون ألم، كما إنه يساعد في عدم ظهور الشعر مرة أخرى، وفي حالة أنه ظهر يظهر بطريقة خفيفة جداً.