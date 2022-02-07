انقذ أسنانك.. أسرع طريقة لتبييض الأسنان الصفراء وإزالة الجير بمكون ترميه كل يوم لابتسامة ساحرة

إليك الآن أسرع طريقة لتبييض الأسنان الصفراء في وقت قصير جداً وبأسهل الطرق، فجميعنا نعاني من مشكلة الأسنان الصفراء التي لا يُجدي معها معجون الأسنان، ونضطر لدفع أموال باهظة لدى الأطباء من أجل تبييض أسناننا، ولكن انت الآن لديك الحل الفعال لهذه المشكلة بأقل الأسعار وأسهل الطرق بمكونات موجودة في كل منزل.

أسرع طريقة لتبييض الأسنان الصفراء

أسناننا في العموم تحتاج من وقت إلى آخر استخدام بعض الوصفات الفعالة لتبييض الاسنان، فيجب أن تعلم أن الاستخدام اليومي للمعجون لا يعطيها التفتيح المطلوب، لذلك يجب تبييض الأسنان السريع من وقت لآخر من خلال الطرق التي سوف نذكرها لك في الفقرات القادمة.

طريقة تبييض الأسنان في يوم واحد

وكل ما تحتاجه في هذه الوصفة هو قشر الموز فقط، لتبيض لأسنان في 3 دقائق والطريقة تكون:

عندما تقوم باختيار الموز الذي تستخدمه فيجب أن يكون موز ناضج والابتعاد تماماً عن الموز الأسود.

بعد تقشير الموز مباشرة تأخذ قطعة مناسبة من القشر وتقوم بدعك أسنانك بها من الوجهة الداخلية لها.

أثناء دعك أسنانك بالقشرة يجب أن يظل فمك مفتوح، ويجب أيضاً أن تكون شفتيك بعيدة عن أسنانك.

ترك قشرة الموز على أسنانك حوالي 5 دقائق، ثم إزالتها وتقوم بمضمضة الفم جيداً.

وصفة سحرية بسيطة لتبييض الأسنان كالثلج في يوم واحد

المكونات

ربع ملعقة من الصودا.

القليل من معجون الأسنان.

نصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين.

الطريقة

يمكن مزج صودا الخبز مع معجون الأسنان مع بعضهم والقيام بإضافة هذا الخليط على أسنانك وسوف تكتشف النتائج.

استخدام غسول الفم مع صودا الخبز عن طريق وضع ملعقة من صودا الخبز ونصف ملعقة من بيروكسيد الهيدروجين مع كوب من الماء، ووضعها 3 مرات في اليوم.

يمكنك استخدام صودا الخبز وفرك أسنانك بها لمدة دقيقتين، وتكرار هذه الطريقة مرتين أو 3 مرات في الأسبوع.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون عرفنا أسرع طريقة لتبييض الأسنان الصفراء بأقل جهد وأقل تكلفة ممكنة، فلن تضطر بعد الآن إلى زيارة عيادات الأسنان ودفع مبالغ باهظة، لذلك تابع وصفاتنا دوماً للاستفادة بأكبر قدر ممكن وتوفير كل أموالك.