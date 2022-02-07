أسرار الهنديات.. أسهل طريقة لتطويل الشعر وتكثيفه وتنعيمه بدون بروتين وكيراتين كأنه متسشور

أسهل طريقة لتطويل الشعر، تحلم كل فتاة أن تمتلك شعر صحي وطويل في نفس ذات الوقت، وذلك لأن الشعر الطويل يعطي للفتاة مظهراً جميلاً ومختلفاً عن باقي الفتيات، بالإضافة إلى أنه يعطيها بالثقة بالنفس، وتعد وصفة التدليك بالزيوت أحد افضل الوصفات التقليدية ذات النتائج الفعالة.

أسهل طريقة لتطويل الشعر

عصير البصل من المكونات التي تستخدم في تطويل الشعر وذلك لأنه غني بالكبريت، فهو يقوم بتعزيز إنتاج الكولاجين بالأنسجة، كما أنه يساعد في نمو الشعر وتطويله وفيما يلي طريقة استخدام عصير البصل:

قومي بقطع البصلة إلى شرائح وعصرها.

وضع العصير على فروة الرأس من مدة تتراوح بين 10 دقائق حتى 15 دقيقة.

بعد ذلك يغسل بالشامبو.

في حالة إنه من الصعب استخدام عصير البصل يمكن أن تستخدمي مكانه عصير بطاطا.

وصفة لتطويل الشعر وتكثيفه

بالإضافة إلى عصير البصل، يمكن أن تقومي ببعض الخطوات الآتية لتحصلي على شعر طويل مثل الهنديات وهي تدليك الشعر، عندما تقومي بتدليكها فهنا تقومي بتحفيز فروة الرأس مرة أخري حتى تستعيد نموها، والتدليك يساعد على تحسين سمك الشعرة، كما من الممكن أن تضيفي بعض الزيوت المناسبة للشعر وقومي بتدليكها بأكثر من طريقة وهي:

تدليك التقليدي لفروة الرأس: قومي باستعمال أصابعك للتدليك مع ضغط خفيفاً على الفروة بطريقة دائرية واحرصي أن تقومي بتمرير أصابعك في كل أجزاء الفروة لمدة 5 دقائق فأكثر.

قومي باستعمال أصابعك للتدليك مع ضغط خفيفاً على الفروة بطريقة دائرية واحرصي أن تقومي بتمرير أصابعك في كل أجزاء الفروة لمدة 5 دقائق فأكثر. وتدليك الفروة وقت غسل الشعر: عندما تقومي بغسل شعرك بالشامبو قومي بتدليكه بأصابعك بحركات دائرية حتى ٥ دقائق وبعد ذلك يشطف.

وصفات هندية لتطويل الشعر وتكثيفه

زيت جوز الهند يكون غني بالأحماض الدهنية فالزيت يقوم بالدخول في جذع الشعر ويساعده في تقليل البروتين، وهذا من الأوامر الضرورية التي تقوم بتحفيزه مرة أخري.

في حالة أن الشعر كان دهني يمكن وضع الزيت في الليل قبل أن يغسل.

أما إذا كان الشعر يعاني من الجفاف فبعد أن تقومي بغسله تقومي بوضع الزيت بعده.

من جانب آخر، يمكن أن تستخدمي حليب جوز الهند. وذلك لأنه غني بالحديد والبوتاسيوم.

وحالة أنك ستقومين باستخدام حليب جوز الهند ضيفي إليه نصف عصير ليمون. مع بعضاً من زيت اللافندر. وتدليك الرأس بهم وتركهم من 4-5 ساعات. وبعد ذلك قومي بشطف شعرك.

وفي الختام، نكون قمنا بتقديم أسهل طريقة لتطويل الشعر. والتي يمكنك أن تطبقيها بكل سهولة ويسر. وهذا ما تحلم به كل فتاة أن تحصل على شعر طويل للغاية. ويكون جذاب وبه بعض اللمعان.