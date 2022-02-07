ملعقة سحرية ضعيها على الكيك هتخليها هشة وخفيفة ومرتفعة وانسي أنها تهبط منك وداعاً لفشل الكيك

هناك العديد من الطرق التي يتم من خلال ها إعداد الكيك والكيك من الحلويات المميزة التي تتقن الكثير من الأمهات اعدادها في المنزل بطرق مختلفة ‏ولكن الكيك الذي نقوم بشرائها من الحلواني يكون له مكان مناسب وجميل ومختلف حيث يكون منتفخ وله لون أبيض وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن الاسرار التي يتم استخدامها معاكي حتى يكون له هذا الشكل الجميل نتحدث أيضا عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكيك بشكل مميز والإختلافات البسيطة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكيك بطعمه الجميل واللذيذ.

مكونات مكون سحرية يتم وضعه على الكيك حتى يكون هش ومرتفع وابيض

فيما يلي سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع داد الكيك المميز وربما لا تختلف هذه المكونات عن طريقة إعداد الكيك العادي وفيما يلي سنتحدث عن المكونات بالتفصيل المقادير التي نحتاج إليها من اهم الأشياء التي تساعد في خروج الكيك بقوة مميز أن يتم استخدام المقادير الدقيقة والمقادير الدقيقة التي نحتاج إليها ‏الأعداد هذا الكيك هي:

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كوب من الطحين

علبتين من الزبادي

ملعقة صغيرة من الفانيليا

كيس من البكينج بودر

كوب ‏من السكر

ملعقة صغيرة من الخل

ملعقة صغيرة من الملح

مكون سحرية يتم وضعه على الكيك حتى يكون هش ومرتفع وابيض

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فيما يلي سنتحدث عن بعض الأشياء المهمة أثناء إعداد الكيك حتى يكون له نتيجة مميزة ‏والطريقة التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الكيك هي:

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