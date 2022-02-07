بمعلقة خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد في ربع ساعه أقوى كيراتين طبيعي بدون مواد كيماوية

بمعلقة خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد في ربع ساعه الخميرة تعتبر واحد من أقوى المكونات التي تساعد في تقوية الشعر وتغذيته بالكامل وبالتحديد في حالة خلط الخميرة مع مجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في جعل الخليط قوي للغاية لتقوية الشعر وحمايته من القصور والتقصف والتجاعيد التي تظهر فيه، وهذا لأن الخميرة تحتوي على المواد والعناصر الفعالة التي تعمل على تقوية الشعر بقدر كبير وتمنحه النعومة والحيوية التي تحتاجه بالإضافة إلى أنه يقضي تماما على التجاعيد التي تظهر في الشعر وتعتبر الخميرة كيراتين طبيعي لما تحتوي عليه من عناصر مغذية للغاية,

بمعلقة خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد في ربع ساعه

يتم تحضير الكيراتين الطبيعي في المنزل من خلال استخدام الخميرة الموجودة في المنزل والاستفادة من جميع العناصر التي تحتوي عليها بدلا من أن يتم استخدام الكيراتين الذي يتم شرائه من الخارج ومن الممكن ان يسبب ضرر للشعر والفروة بقدر كبير، وهذه المكونات هي:

مكونات تحضير كيراتين الخميرة

ملعقة خميرة صغيرة.

ملعقة عسل صغيرة.

ملعقة نشا.

ملعقة زيت زيتون.

ملعقة فازلين.

طريقة تحضير وصفة الخميرة

يمكنك تحضير وصفة الكيراتين المصنوعة من الخميرة وبعض المكونات الأساسية من أجل تغذية الشعر من الجذور، حيث يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض واتباع الخطوات التالية للحصول على ماسك مميز يتم فرده على الشعر، فيتم اتباع هذه الخطوات التالية: