على الطريقة الفرنسية.. الكرواسون المورق بمقادير مظبوطة 100% لمنزل ملئ برائحة المخبوزات الساخنة

الكرواسون المورق، هو أحد اخف أنواع المخبوزات انتشاراً، حيث يصلح للعديد من المناسبات، وهناك منه ما هو مالح، وأيضا متوفر أنواع تصلح حلويات، وتختلف الحشوات المستخدمة في العمل كل مرة ولكن العجينة واحدة، نوضح من خلال هذا المقال الطريق الصحيح لعمل عجينة كرواسون صالحة لكل الأوقات، ولكن عليكي سيدتي أتباع التعليمات بدقة، حتى تحصلي في النهاية على نتيجة تعجب كل أفراد أسرتك.

الكرواسون المورق

لعمل مقدار نصف كيلو من الطحين، تحتاجين لأربع ملعق طعام من الحليب المجفف، وأيضا مقدار ربع لتر من الماء الدافئ، أو حسب الحاجة، رشة من الملح، ورشة سكر، بالإضافة للخميرة، واليك طريقة التحضير:

ضع في وعاء عميق ضيفي الطحين ومن المستحب أن يكون من النوع الخاص بصناعة الحلويات.

قومي بإضافة السكر والملح والخميرة، واخلطي جيدا.

ضيفي اللبن البودرة، ثم ابدئي في أضافة الماء بالتدريج، حتى لا تكون العجينة طرية زيادة عن الزوم.

قومي بالعجن اليدوي في اتجاه عقارب الساعة، حتى تتجانس العجينة وتصبح ملساء.

توضع في مكان دافئ لمدة لا تقل عن ساعة، حتى ترتفع.

تفرد العجينة على سطح الرخامة، مع رش بعض من الدقيق.

ثم يتم طيها على شكل مربع، وتوضع في البراد لثلاث ساعات.

يتم فرد العجينة مرة أخرى، وبعد طيها تدخل المبرد مرة أخرى.

يتم تكرار هذه الخطوات لثلاث مرات أخرى، على الأقل.

الحشوات المختلفة بعجينة الكرواسون

بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، تكوني قد حصلتي على عجينة صالحة للعديد من الاستخدامات، ونطرح لكي سيدتي طريقة عمل الحشوات المختلفة، كما يلي:

أولا تفرد العجينة جيدا حتى يكون سمكها في سمك السكين المعدني، وتقطع إلى مثلثات.

تجهيز الحشوات، يكون قبل فرد العجينة.

يوضع على كل مثلث مقدار بسيط من أي نوع من الحشوات.

وتلف العجينة من الجهة الكبيرة للمثلث حتى تصل إلى قمة المثلث، ثم تغلق العجينة.

توضع في قالب خاص بالفرن، ويدهن الوجه ببعض من الزبدة.

وتوضع في فرن متوسط الحرارة، حتى تأخذ لون ذهبي جميل.

هناك إمكانية لف العجينة دون حشوات، وبعد ما يتم إخراجها من الفرن، يرش عليها الشوكولاتة بعد إذابتها.

في الختام يتضح من التفاصيل السابق ذكرها، أن أهم خطوة للحصول على طبقات في عجينة الكرواسون المورق هو أثناء تجهيزها، حيث تعد كل مرة تقومين بفرد العجينة بها، هي طبق من الطبقات.