غداء سريع وغير مكلف بطريقة سهلة وشهية وصحية وبمذاق روعة ومميز

غداء سريع وغير مكلف ، من الوجبات الخفيفة والصحية اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، وتصلح لوجبة الغداء أو العشاء، كما تتميز بفائدتها الصحية، وبقيمتها الغذائية العالية أيضاً، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، حيث لا تتطلب وقت ولا مجهود، وبساطة مكوناتها أيضاَ، فهي غير مكلفة، ومكوناتها متوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومبتكر في نفس الوقت لأفراد أسرتهم، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها كنوع من التغيير والتجديد في الأكلات، كما يمكنكم تجربة الباذنجان المقلي بالخلطة وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل غداء سريع وغير مكلف بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات غداء سريع وغير مكلف

يتكون غداء سريع وغير مكلف من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وهي كالآتي:

ثمرة قرنبيط (1 كجم).

100 جم جبنة موزاريلا مبشورة (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل الجبنة الموزاريلا في المنزل بدلا ن شرائها).

2 حبة بصلة مفروم ناعم.

أقل من نصف كوب شاي من الزيت (45 مل).

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

300 جم لحم مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

القليل من البقدونس المفروم ناعم.

مقادير صلصة البشاميل

2 ملعقة كبيرة من الزبدة.

2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

كوبان ونصف حليب (500 مل).

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على غداء سريع وغير مكلف بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نقطع ثمرة القرنبيط إلى قطع صغيرة، ثم نغسله جيدا. ثم نحضر حلة ونضيف إليها قطع القرنبيط، ثم نغمره بالماء المغلي ونضعها على النار ونترك القرنبيط حتى ينضج لمدة 10 دقائق تقريبا. ثم نرفع القرنبيط من على النار ونصفيه جيدا من الماء. بعد ذلك نضع مقلاة على النار ونضيف إليها الزيت النباتي والبصل المفروم ناعم، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل. ثم نضيف إليه اللحم المفروم ونقلب باستمرار حتى يتغير لونها. ثم نضيف معجون الطماطم والملح والفلفل الأسود ونقلب باستمرار حتى تنضج اللحمة. بعد ذلك نرفع الحشوة من على النار. ثم نحضر البشاميل، نضع حلة على النار ونضيف إليها الزبدة ونقلب حتى تذوب. ثم نضيف إليها الدقيق ونقلب باستمرار حتى ينضج. بعد ذلل نضيف الحليب ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط. ثم نضيف الملح ونقلب باستمرار حتى يثقل القوام. ثم نحضر صينية بيركس ونوزع فيها القرنبيط والحشوة، ثم نقلبهم. بعد ذلك نوزع البشاميل ونقلبهم، ثم نساوي المكونات جيدا. ثم نوزع على الوجه جبنة موزاريلا مبشورة، وأخيرا القليل من البقدونس المفروم ناعم. ثم ندخل الصينية فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة 25 دقيقة. بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن، ونزينها بالبقدونس المفروم ناعم، ونتركها تبرد. ثم نقدم غداء سريع وغير مكلف في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة عمل معجون الطماطم

المكونات

طماطم (الكمية حسب الرغبة).

ملح (حسب كمية الطماطم).

طريقة التحضير