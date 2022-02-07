طريقة عمل الكرواسون في المنزل بخطوات سهلة التحضير والطعم خطير

تبحث الكثير من السيدات عبر مواقع الإنترنت الخاصة بالطبخ عن طريقة تمكنهم من صنع أنواع من المعجنات وخاصة الكرواسون اللذيذ الذي يحبه الأطفال الصغار، وفي هذا المقال نريد أن نقدم لكل سيدى بعض التوجيهات والكثير من النصائح حول الطريقة المناسبة لعمل الكرواسون، كل ما عليك فعله أن تقومي بإحضار المقادير والخطوات المطلوبة حتى تحصل على نتائج جيدة وطعم رائع، حيث ان الكرواسون من أفضل أنواع المخبوزات المشهورة في فرنسا تعرف باسم كرواسون وهي عبارة عن طبقات من الزبدة ويتم منحها سلسلة متتالية من الطيات التي تخلق المظهر المميز للكرواسون وطبقاتها هشة وخفيفة ويمكن صنعها مع نكهات مختلفة مثل مع نكهة الزبدة بالكراميل الشهية، وفي هذا المقال نقدم لكم الطريقة الصحيحة لعمل الكرواسون تابعونا.

مكونات تحضير الكرواسون في المنزل

يمكنك إحضار المكونات التالية لصنع الكرواسون وهي:

ملعقة صغيرة خميرة جافة نشطة.

ماء دافئ.

ملعقة صغيرة سكر أبيض.

كوب دقيق لجميع الأغراض.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف كوب حليب دافئ.

زيت نباتي.

كوب زبدة غير مملحة مبردة.

بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة ماء.

طريقة عمل الكرواسون

نقدم إلي كل محبين جميع أنواع المعجنات التي تشتريها من محلات المخبوزات وصفة مميزة وسهلة التحضير وهي طريقة عمل الكرواسون الفرنسي، ولعملها عليك اتباع الخطوات الآتية: