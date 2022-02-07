تكات عمل كريم كولاجين لازالة تجاعيد البشرة نهائيا بأقل التكاليف

كريم كولاجين لإزالة تجاعيد البشرة هذا ما يبحث عنه الكثير من الفتيات والسيدات؛ حيث أن الكولاجين بروتين ضروري لتغذية البشرة ويعمل على تجديد خلايا البشرة وشد البشرة ويجعلها نضرة وأكثر شبابا، كما يخلصك من علامات السن المتقدمة والخطوط الرفيعة حول العين والفم، والبعض من السيدات يلجئون إلى الكريمات التي تباع في محلات مستحضرات التجميل، وبالرغم من أسعارها المبالغ فيها إلا أنها تترك أثر سلبي على البشرة، ولذلك يسعى البعض الأخر في البحث على وصفات طبيعية، وهذا لأنها تفيد البشرة وتغذيها وهذا ما نعرضه لكم اليوم من خلال مقالنا هذا.

كريم كولاجين لإزالة تجاعيد البشرة

من خلال بعض المكونات التي نعرضها لكم في السطور التالية اصنعي أفضل كريم طبيعي لإزالة تجاعيد البشرة:

4 ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

2 كبسولة من فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو.

عصير نصف ليمونة صغيرة.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية سوف تحصل على كريم كولاجين طبيعي للبشرة يحافظ عليها، ويجدد خلايا الجلد الميتة ويعطي لبشرتك إطلالة شبابية جذابة، وتتمثل الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء نظيف وجاف ثم نضع به كلا من زبدة الشيا وزيت اللوز وعصير الليمون مع كبسولات الفيتامين.

يتم خفق المكونات جيدا لمدة عشر دقائق حتى يتم الحصول على خليط كريمي.

ثم يتم تنظيف البشرة جيدا ثم نجففها ونضع كريم الكولاجين بقدر بسيط.

بعد مرور نصف ساعة تغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ثم يكرر الدهان يوميا للحصول على نتائج مرضية.

بعد الانتهاء من التنظيف يمكنك وضع بخور المر لشد البشرة وتجديدها.

ثم بعد الاستخدام يجب حفظ الكريم في الثلاجة لحين الاستخدام مرة أخرى.

طريقة عمل تونر الكولاجين باللبان المر

يتم عمل التونر من خلال خلط مجموعة من المكونات الطبيعية، وتتمثل في الآتي:

ربع فنجان من اللبان المر.

ربع كوب من ماء الورد الأصلي.

كوب من الماء المقطر.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك عمل التونر بكل سهولة وبطريقة بسيطة جدا تتمثل في الآتي: