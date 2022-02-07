بكريم بانثينول افردي شعرك الخشن المجعد لخيوط حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

فرد الشعر الخشن بكريم بانثينول من أفضل ما يمكن الحصول عليه من هذا المنتج عالي الترطيب والمميز وهو كريم بانثينول والذي يعتبر من أهم التركيبات التي تمنح الشعر والجلد الخصائص الترطيبية عالية الجودة، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف على المزيد من المعلومات التي تتعلق بالتركيبة المميزة من كيراتين البانثينول والذي يعتبر من قوى الخلطات ذات الفائدة القصوى للشعر، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الوصفة، وطريقة التحضير والتطبيق للتركيبة الطبيعية بالبانثينول المرطب عالي الكفاءة في تخليص الشعر من الملمس الخشن.

مكونات إعداد خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن

أفضل الوصفات التي من السهل تطبيقها على الشعر للحصول على أفصل ملمس للخصلات والتي قد تتسم بخشونتها، ومن خلال الاستعانة بمكون بانثينول المرطب والذي ينتشر بالصيدليات من الممكن أن نقوم بتحضير أفضل نوع من أنواع الكيراتين الطبيعي فائق الجودة، والمؤثر بقوة على مختلف خصلات الشعر حيث أنه يحقق أعلى معدل من نعومة الشعر الفائقة، كما أن البانثينول يعد من المكونات الطبيعية والتي تمنح فروة الرأس المزيد من الرطوبة ومنع الجفاف كما تقي من ظهور قشرة الشعر، من الممكن أن نعتمد على تلك المكونات الآتية لفرد الشعر الخشن والمجعد وتلك المكونات نذكرها كما يلي:

ملعقة من مستحضر بانثينول.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من عصير الليمون.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة إعداد خلطة كريم بانثينول لفرد الشعر

من الممكن أن يتم تحضير الخليط من خلال المزج ين المكونات ومن الممكن أن تقومي باتباع الخطوات الآتية التي تهدف للتحضير والتطبيق للوصفة: