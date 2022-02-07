نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وشك هينور.. بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي خافي لعيوب البشرة بمكونات طبيعية 100% في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضع كريم الأساس على الوجه هو خطوة أساسية تعتمدها جميع الأساس عند وضع المكياج، وهذا لأنه يوحد لون البشرة ويعطيها طلة مشرقة، لكن في نفس الوقت فإن تطبيق كريم الأساس على البشرة بصفة شبه يومية يؤذي البشرة كثيراً، لأن جميع كريمات الأساس باختلاف جودتها يدخل في تحضيرها مواد كيميائية، تسبب للبشرة جفاف شديد وتسبب ايضاَ ظهور حبوب وبقع فيها، كذلك تسبب ظهور علامات التقدم في السن، لهذا من الأفضل أن يتم تحضير كريم أساس خاص في المنزل من مكونات طبيعية لا تسبب أذى للبشرة.

طرق تحضير كريم اساس منزلي

المكونات

كوب من النشا الأبيض.

ربع كوب من الشوفان المطحون ناعم جداً.

ملعقة صغيرة من الكاكاو البودرة.

عشرة نقط من زيت بذور العنب.

طريقة التحضير

نحضر طبق صغير ثم نضع فيه الدقيق والشوفان ثم نضيف نصف كمية الكاكاو، ثم نضيف زيت بذور العنب ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي، يمكن إضافة بقية الكاكاو في حالة الرغبة في حصول على كريم أساس بلون أغمق، نحفظ كريم الأساس في علبة نظيفة ومعقمة، ويكون هذا الكريم صالح للاستخدام لمدة لا تزيد عن شهر.

بملعقة نشا حضري كريم أساس طبيعي

المكونات

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

ملعقة صغيرة من بودرة الأطفال.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة أو الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

نحضر طبق صغير ونضع فيه زبدة الشيا وزيت، الجوجوبا ثم نسخنه على حمام مائي حتى يتجانسا، نضيف بودرة الأطفال والقرفة ونخلط جيداً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس، نضع الخليط في علبة نظيفة ومعقمة ونستخدمه في فترة لا تزيد عن شهر.

افضل كريم أساسي يومي

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ملعقتان كبيرتان من اي كريم مرطب للبشرة.

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة صغيرة من الكاكاو الخام.

طريقة التحضير

نخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط كريمي متجانس ونحفظه في علبة نظيفة ومعقمة لحين الحاجة لاستخدامه، وهذا الكريم صالح للاستخدام لمدة لا تزيد عن شهر واحد.