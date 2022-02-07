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عمر شويل - جدة طريقة عمل أصابع البسبوسة المقرمشة الشهية في المنزل باللون الذهبي المميز - ثقفني
تعتبر أصابع البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات التي يفضلها الجميع في الوطن العربي وخاصة في بلاد الشام والتي يمكن تقديمها للضيوف وفي المناسبات وخاصة شهر رمضان حيث أنها تتميز بالمذاق الشهي واللذيذ ويحبه الكبار والصغار وتبحث الأمهات عن التجديد لأفراد العائلة ومكوناته سهلة وبسيطة وغير مكلفة ولا يأخذ أي مجهود وتحتوي على مكونات غذائية مفيدة للجسم، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة طريقة تحضير أصابع البسبوسة المرملة والرائعة بدلا من شرائها من محلات الحلويات.
طريقة عمل أصابع البسبوسة المقرمشة
نقدم لكم مكونات عما أصابع البسبوسة الشهية:
- واحد كوب من السميد الناعم
- نصف كوب من السمنة
- نصف كوب من الدقيق الأبيض
- ملعقة شاي صغيرة من البيكنج باودر
- ربع ملعقة كبيرة من السكر
- ملعقة توابل صغيرة من الملح
- كمية من اللبن كافية
- كمية من الشربات
مكونات تحضير الشربات
- كوب ونصف من السكر
- كوب من الماء
- عصير نصف ليمونة
- رشة فانيليا
طريقة تحضير الشربات
- نحضر وعاء ونضع به السكر والماء والفانيليا على نار عالية ونحركه حتى يذوب السكر ونتركه حتى يغلي لمدة عشر دقائق.
- ثم نضع الليمون ونترك الخليط على نار هادئة حتى يصبح ثقيل.
- نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.
طريقة تحضير أصابع البسبوسة في المنزل
- نحضر وعاء ونضع به السميد والدقيق والملح والسكر والبيكنج باودر ونخلطهم مع بعضهم البعض جيدا حتى يمتزجوا.
- ثم نقوم بإضافة السمنة إليهم مع الاستمرار في التحريك حتى تتجانس المكونات معا.
- بعد ذلك نضيف اللبن بالتدريج مع الاستمرار في التقليب حتى نحصل على عجينة ذات قوام متماسك جيدا.
- ثم نقوم بتشكيل العجينة على شكل أصابع متوسطة في الحجم ومتماسكة.
- نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزبدة ونرص بها أصابع البسبوسة المتماسكة.
- ثم نضع الصينية في فرن مسخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة نصف ساعة ونتركها حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي اللون.
- بعد أن تنضج أصابع البسبوسة نخرج الصينية من الفرن ونسقيها بالشربات وهي ساخنة.
- ثم نترك أصابع البسبوسة حتى تبرد ونضعها في أطباق التقديم.
- نقدم أصابع البسبوسة مع الشاي أو القهوة أو العصير، وبالهنا والشفا.
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