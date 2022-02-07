ببيضة واحدة هتعملي ألذ كيكة الحليب بالشوكولاته الاقتصادية هشه وقطنية منفوخة في 10 دقائق بس

ألذ كيكة الحليب بالشوكولاته الاقتصادية، تعتبر كيكة الحليب الهشة من أشهى أطباق الحلويات، والتي لا تحتاج الكثير من البيض فقط بيضة واحدة ويكون لها مذاق رائع يحبه الصغار والكبار، ويمكن تحضير أنواع من الكيك الأخرى ببيضة واحدة مثل الفانيليا والموز.

ألذ كيكة الحليب بالشوكولاته الاقتصادية

سوف نقدم لكم أكثر من طريقة لعمل كيكة الحليب ببيضة واحدة

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة ببيضة واحدة

كوب ونصف دقيق.

نصف كوب حليب.

ربع كوب زبدة.

بيضة.

ملعقتان صغيرتان بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.

صوص شوكولاتة

طريقة تحضير كيكة الشوكولاتة في البيت

قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ضعي الدقيق مع البيكنج بودر في وعاء عميق وقلبيهم جيداً.

وضعي السكر والزبدة في وعاء آخر واخلطيهم بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي.

أضيفي خليط الدقيق بشكل تدريجي إلى الحليب بالتبادل حتى يختفي الدقيق.

صبي العجين في صينية بعد أن تدهنيها بالزبدة ورشها بالدقيق.

ضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة حتى تنضج وتصبح جاهزة للأكل.

يمكن وضع صوص شوكولاته على الكيكة وهي ساخنه

طريقة عمل كيكة الموز ببيضة واحدة

طريقة عمل كيكة الموز ببيضة واحدة

مكونات عمل كيكة الموز

كوبين دقيق.

كوب وربع سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

وملعقة صغيرة ملح.

ثلث كوب زبدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

كوب وربع لبن رايب.

وكوب موز مهروس.

بيضة واحدة.

طريقة تحضير كيكة الموز ببيضة واحدة

ضعي الدقيق والسكر في وعاء عميق واخلطيهم بشكل جيد.

ثم أضيفي إليه البيكنج بودر والملح وقلبيه جيداً حتى تتداخل كل المكونات ببعضها البعض.

أضيفي السمن على المزيج السابق وحركيه جيداً.

ثم أضيفي الفانيليا واللبن الرائب مع استمرار التقليب.

أضيفي البيضة والموز المهروس مع خفقهم بشكل جيد.

اسكبي المزيج في قالب الكيك وقومي بإدخاله إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 45 دقيقة.

ثم أخرجي قالب الكيك من الفرن واتركيه حتى يبرد ويصبح جاهز.

طريقة عمل كيك بالعسل ببيضة واحدة

طريقة أخري لعمل كيكة الشوكولاتة ببيضة واحده

مكونات عمل كيكة الشوكولاتة

بيضة واحدة.

كوب سكر.

وكوب عسل.

كوب زيت.

وكوب حليب.

ملعقتان بيكربونات الصوديم.

4 أكواب ونصف طحين.

طريقة تحضير كيكة العسل