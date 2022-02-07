طريقة فطيرة بطاطس بالجبنة وصفة سهلة لوجبة متكاملة

فطيرة بطاطس من أشهر الأكلات التركي التي انتشرت في الآونة الأخيرة في الكثير من المطاعم ولاقت رواج عالمي ولكن الأكثر أنتشار كان في الدول العربية، ويزداد الطلب كثيرا عليها خاصة في فصل الشتاء لإنها تمد الجسم بالطاقة والشبع وبها وكل مكوناتها بسيطة متوفرة لديكم من الأطعمة التي تعتبر وجبات رائعة متكاملة ووجبات لها طعم مميز وخفيف، كما إنها لها قيمة غذائية كبيرة متوازنة إلا إنها مكوناتها بسيطة، سنقدم في السطور التالية طريقة فطيرة بطاطس وصفة متكاملة من مطبخك.

طريقة عجينة فطيرة البطاطس

فطائر البطاطس لها مذاق مميز وخفيف ويرغب الكبار والصغار تناولها لأن عجينة الفطيرة تكون طرية وناعمة وطعمها مثل الوجبات السريعة الجاهزة، وتقدم عادة فطيرة بطاطس مع صوص مايونيز والكاتشب أو صوص الزبادي.

مكونات فطيرة بطاطس بحشو جبن موتزاريلا

نصف كيلو من بطاطس مغسولة. ملعقة ملح صغيرة. ربع ملعقة صغيرة من البابريكا. نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود. كوب ونصف الكوب من الدقيق. كوب من الجبن الموتزاريلا. زيت نباتي.

تحضير فطيرة بطاطس بحشو الجبن موتزاريلا