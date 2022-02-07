حضريها بخبرة الشيف حسن كرات جوز الهند في المنزل

كرات جوز الهند هذه هي أفضل الحلوى على الإطلاق وهي سهلة الصنع، هناك الكثير من يعشقها يمكنك أيضًا صنعها مع الأطفال، سوف يحبون صنعها معك إنها حلوى سريعة لتحضيرها حتى لا يشعروا بالملل، سنقدم لكم طريقة وخطوات عملها فهي من أكثر الحلويات سهلة بدون خبز مع مكونات قليلة هذه الكرات المصنوعة من جوز الهند قد تقوم بصنعها من أجل تقديمها كهدية مثالية صالحة للأكل في عيد ميلاد أو مناسبة أو في عيد الفطر، كما يمكن عمل تلك الكرات بخليط من البسكويت ووضع عليها بعض من الكاكاو أو الكريمة، ولمعرفة المزيد تابعونا.

مكونات كرات جوز الهند للشيف حسن

أربعة أكواب من جوز الهند المجفف.

علبة حليب مكثف محلى.

ملعقة كبيرة مستخلص الفانيليا.

كوب لوز محمص.

كوب فستق محمص.

طريقة تحضير كرات جوز الهند للشيف حسن

يمكنك تحضير كرات جوز هند في المنزل عن طريق الطريقة التي أعلن عنها الشيف حسن في البرنامج التابع له، ونقدمها إليكم الخطوات بالتفاصيل وهي:

نحضر وعاءًا ونضع فيه كل من علبة الحليب المحلى مع جوز الهند الرطب مع التحريك المستمر حتى تصبح المكونات متجانسة ونحصل على عجينة.

غطي العجينة واتركيها لمدة تصل إلى حوالي عشرين دقيقة.

قومي بعمل كور صغير من الخليط حتى تنتهي من الكمية كلها وقومي بحشو كل كرة باللوز المحمص أو فستق محمص، ثم ضعي كل كرة في جوز الهند حتى تصبح كاملة ملفوفة بجوز الهند.

احتفظي بكرات جوز الهند في الثلاجة لمدة تصل إلى ساعة، ثم أخرجيها من الثلاجة وقومي بوضعها في طبق التقديم وقدميها عندما تبرد.

فوائد جوز الهند

يحتوي جوز الهند على عدد هائل من الفوائد الصحية والتي ينصح بها الكثير من الأطباء، وهي: