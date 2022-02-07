طريقة عمل كيكة التايجر القطنية الهشة في 10دقائق بمقادير بسيطة تستحق التجربة

كيكة التايجر من أكثر الكيكات التى يفضلها الكثير وخاصة الأطفال لأنها تحتوي على الشوكولاته في مكوناتها، فهى تكون شهية وخفيفة ولذيذة المذاق ويمكن تقديمها للضيوف، أو تناولها بجانب الشاى، أو كوجبة خفيفة في العشاء بجانب اللبن، لذا سنوضح لكم أفضل طريقة لعمل كيكة التايجر فى الخلاط وتكون ناعمة وخفيفة فى المذاق، وتعجب أولادك وزوجك، ويمكنك إعدادها داخل منزلك.

طريقة عمل كيكة التايجر

سنجعلك تحضرين أفضل كيكة هشة وخفيفة وناعمة، مع الشوكولاته والتي تعجب الكثير وخاصة الأولاد، و سيجعلونك تقومي بإعدادها بشكل مستمر، لذا لابد من إتباع تكات الكيكة الهشة والتي سنوضحها خلال السطور التالية.

مكونات كيكة التايجر

بنفس مكونات الكيكة العادية يتم تحضير كيكة التايجر، ولكن يتم إضافة الكاكاو الخام، لذا نحتاج إلى المكونات التالية:

كوبين ونصف من الدقيق.

ملعقتين من النشا.

ذرة ملح.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

3 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب وربع من السكر.

فانيليا.

ملعقة كبيرة من الخل.

حليب كوب واحد.

كوب إلا ربع من الزيت.

كاكاو خام معلقتين.

خطوات تحضير كيكة التايجر

يمكنك تحضيرها خلال دقائق داخل مطبخك من خلال المكونات السابقة، فالكيكة من الحلويات سريعة التحضير، ويفضلها الكثير لأنها هشة وخفيفة فى المذاق، وتتناسب للتحلية أو تناولها كوجبة إفطار، لذا سنوضح لكم الخطوات التى لابد من إتباعها لتحضير الكيكة التايجر خلال دقائق.