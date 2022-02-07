مقرمشة وذهبية.. طريقة عمل البقلاوة و6 أسرار لعجينة عوامة هشة وأحلى من الجاهزة وطعم يأخذ العقل

البقلاوة حلوى شرقية يحبها الجميع، وسنعرف اليوم طريقة عمل البقلاوة المصرية في المنزل بمنتهى السهولة وبمقادير بسيطة في متناول الجميع، ويمكن تزيين البقلاوة بالسكر البودرة أو توضع في الشربات البارد ثم تقدم، ومن الجدير بالذكر أن البقلاوة من الأطعمة المليئة بالكربوهيدرات المفيدة لصحة الإنسان إذا تناولها باعتدال دون إفراط.

طريقة عمل البقلاوة

المقادير

كوبان من الدقيق المنخول.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة.

رشة فانيليا.

ملح.

طريقة عمل العوامة المقرمشة

ضعي الدقيق والفانيليا مع الخميرة والسكر في إناء، ثم صبي الماء تدريجيًا واعجنيهم بيديك أو بمضرب سلك (يدوي).

عندما يصبح العجين متماسكًا ويصل للقوام المطلوب قومي بتغطيته واتركيه يتخمر لنصف ساعة.

شكلي العجين لكرات صغيرة باستخدام الملعقة المبللة واقليها في زيت ساخن غزير.

عندما تصل الكرات للون ذهبي ارفعيها من الزيت وصفيها ثم اغمريها في الشربات البارد أو زينيها بالسكر البودرة وقدميها دافئة.

نصائح للحصول على عجينة عوامة هشه

عليك اتباع هذه الخطوات لضمان نجاح العجينة وبالتالي نجاح الوصفة:

عليك أولًا اختبار الخميرة وذلك بوضعها في مقدار من الماء الدافئ للتأكد إن كانت تصلح للاستخدام.

عند تفاعل الخميرة تصبح جاهزة للاستخدام.

عند تفاعل الخميرة تصبح جاهزة للاستخدام. لا تكثري من استعمال الماء في العجينة ولا تستخدمي كل الكمية مرة واحدة بل أضيفي الماء بالتدريج حتى الحصول على القوام المطلوب.

كثرة الماء قد تؤدي لعدم تخمر العجينة بصورة مضبوطة.

قوام العجين يجب أن يكون سائل ثقيل وليس خفيف حتى يسهل تشكيل البقلاوة بعد التخمير.

لابد من تخمير العجينة وقت كافي حتى تتفاعل وتتجانس المكونات معًا.

لابد من تخمير العجينة وقت كافي حتى تتفاعل وتتجانس المكونات معًا. يجب القيام بتسخين الزيت قبل وضع كرات البقلاوة به.

صفي الكرات جيدًا من الزيت قبل وضعها في الشربات.

طريقة عمل شربات لقمة القاضي

للحصول على الشربات قومي بإضافة كوب من الماء إلى كوب من السكر في وعاء على النار واتركيهم حتى الغليان.

قومي بإضافة عصير الليمون واتركي الشربات حتى يثقل قوامه قليلًا.

يمكنك وضع القليل من الفانيليا حسب الرغبة.

وبهذا نكون عرفنا طريقة عمل البقلاوة الأصلية، وعرفنا طرق تقديمها وسر نجاح الوصفة والمكونات البسيطة التي تستخدم في عملها، فكل ما عليك هو القيام بالخطوات السابقة بالترتيب وستحصلين على نتيجة مرضية لطبق حلو لذيذ ومفضل للكثيرين.