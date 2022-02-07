ألذ من الجاهز.. طريقة عمل بلح الشام المقرمش في المنزل خطوة بخطوة بطريقة سهلة جداً

طريقة عمل بلح الشام بخطوات سهلة في المنزل، وذلك لأن بلح الشام نوع من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من الناس، كذلك يمكن أن يتم إعداده في المنزل بطريقة بسيطة وصحية أكثر من المحلات المخصصة لبيع الحلويات، ولذا سوف نقوم بعرض أبسط الخطوات التي يمكن بعد تنفيذها الحصول على نتيجة رائعة والاستمتاع بالطعم الرائع ولكن بأمان أكثر.

طريقة عمل بلح الشام

لتحضير بلح الشام بطريقة صحيحة عليك اتباع ما يلي:

المقادير

2 كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع كوب من الزيت.

4 حبات من البيض.

ملعقة كبيرة نشا.

فانيليا.

ملح.

بلح الشام المقرمش

أولا يوضع الماء مع الزيت في إناء على النار حتى يتم الغليان.

بعد ذلك تضاف المكونات الجافة النشا والدقيق ومعهم الفانيليا في آن واحد.

ثم يقلب المزيج جيدًا حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة.

بعد ذلك تطفأ النار ويرفع العجين ويترك ليبرد.

ثم يضاف البيض تدريجيًا واحدة واحدة مع التقليب المستمر حتى تختفي ثم تضاف الأخرى.

بعد ذلك تشكل أصابع بلح الشام باستخدام القمع المخصص له ويتم تحميره في زيت ساخن.

ثم بعد أن يتحول للون الذهبي يتم تصفيته من الزيت ويغطس في الشربات البارد.

بعد ذلك يرفع من الشربات ويتم تقديمه.

طريقة عمل الشربات

المقادير

كوبان من السكر.

وكوبان من الماء.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

فانيليا.

الطريقة

يوضع الماء مع السكر في وعاء على النار، وعند الغليان يضاف عصير الليمون ثم يترك على نار هادئة حتى الحصول على القوام المناسب للشربات، بعد إطفاء النار تضاف الفانيليا ويترك حتى يبرد قبل وضع بلح الشام المعد مسبقًا.

بلح الشام بدون بيض

المقادير

كوبان من الدقيق.

وكوبان من الماء.

1/4 كوب من النشا.

ملعقتين كبيرتين من الزيت.

وملعقتين كبيرتين من الزبدة.

فانيليا.

ملح.

الطريقة

أولا ضعي الزيت مع الزبدة وكوبي الماء في إناء على النار، ثم أضيفي رشة ملح واتركيهم يغلوا على نار وسط.

بعد ذلك قومي بإضافة الدقيق بالتدريج وقلبي جيدًا حتى يتماسك العجين.

ثم أطفئي النار ثم اخفقي العجين جيدًا.

بعد ذلك قومي بإذابة النشا في 1/2 كوب من الماء وأضيفيه للعجين.

ثم ضعي الفانيليا مع الاستمرار في التقليب.

بعد ذلك شكلي العجين لأصابع باستخدام قمع الحلواني وضعيه في زيت ساخن غزير حتى يصبح ذهبي للون.

ثم ضعي أصابع بلح الشام بعد تصفيتها من الزيت في الشربات البارد.

قدمنا لك اليوم سيدتي الطريقة الأصلية لإعداد بلح الشام في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة، وكذلك عرضنا طريقة عمل بلح الشام بدون استخدام بيض ببساطة وسهولة، فكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات السابقة للحصول على نتيجة مضمونة ورائعة.