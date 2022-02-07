كريم خرافي لتسمين البشرة: ونفخ الخدود لن تتخيلي نتائجه2022

نقدم لكم كريم خرافي لتسمين البشرة ، حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي تفتيح البشرة وتسمينها بكل سهولة، حيت تفضل لكل فتاه عمل خلطة طبيعية بنفسها في كل منزل من مكونات طبيعية تساعد علي شد البشرة من اول استخدام وتساعد ايضا علي نفخ الخدود بكل سهولة دون عمليات او مواد ضارة بالبشرة، حيث تعد هذه الخلطة معجزة من عند الله في حل جميع مشاكل البشرة ايضا لأنها تحتوي علي مكونات طبيعية ولديها فوائد عديدة علي البشرة، والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن عمل كريم خرافي لتسمين البشرة ونفخ الخدود من اول استخدام فوري2022.

مكونات اعداد كريم خرافي لتسمين البشرة ونفخ الخدود والحصول علي نتائج فورية2022

سوف نتعرف علي بعض المكونات التي سوف نستخدمها لعمل الكريم الذي يعمل علي حل جميع مشاكل البشرة وهي كما يلي:-

معلقة من الخميرة.

معلقة من لبان الدكر المطحون.

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من ماء الورد.

ماء حسب الطلب.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي طريقة بسيطة لتحضير الكريم المعجزة في المنزل بكل سهولة دون اي اضرار جانبية بالبشرة والحصول علي بشرة مثالية في فترة بسيطة وهي كالتالي:-

نحضر وعاء كبير بلاستك ثم ضيف بداخلة النشا ولبان الدكر ونخلطهم جيدا. ثم نذوب معلقة الخميرة في ربع كوب ماء وتقلبهم جيدا حتي تذوب تماما. ثم نسكب الخميرة والماء علي الخليط الجاف ونضيف ماء الورد ونقلبهم جيدا. نستمر في التقليب مع اضافة الماء بتدريج حتي نحصل علي خليط كريمي متجانس.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف الان علي طريقة بسيطة جدا لاستخدام الخليط علي البشرة وكيفيه الحصول علي نتائج مبهرة من اول استخدام للكريم وهي كما يلي:-

نقوم بغسل البشرة جيدا بالغسول الخاص بكم ونجففها جيدا حتي تصبح نظيفة تماما.

نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي يغطي جميع اجزاء البشرة.

نترك الخليط علي البشرة لمدة تتراوح من بين 15 دقيقة الي 20 دقيقة حتي نحصل علي اقوي وافضل نتائج بفضل الله .

ثم نغسل البشرة جيدا حتي تصبح خالية من الخليط تماما ونقوم باستخدام مرطب خاص بنوع البشرة للحصول علي افضل نتائج.

نكرر العملية ثلاث مرات في الاسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

نصائح يجب اتباعها عند استخدام كريم خرافي لتسمين البشرة للبشرة

سوف نتعرف الان علي بعض النصائح الخاصة بهذا الماسك الرهيب والحصول علي افضل نتائج في اقل وقت ممكن دون اي اضرار جانبية وهي كما يلي:-