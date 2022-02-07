إعملي القرص الفلاحي الطرية بحشوة العجوة بمكونات بسيطة ومتوفره وفخطوة واحدة فقط

رائحة المعجنات بكل أنواعها في البيت تعطي دفئ إلى المنزل ورائحة جذابة والتي من أشهى أنواعها هي القرص الفلاحي الطرية بالعجوة التي بجانب بمذاقها الرائع المحبوب لدى جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار فمن منا لا يعشق تناول القرص كل صباح مع كوب الشاي فهي تعد حلوى مفيدة أيضاً لتوافر بها العجوة الغنية بالعديد من الفيتامينات الهامة للجسم، فيمكن أن تكون فطار خفيف أو عشاء ايضاً سناك خفيف للأطفال بين الوجبات فاليوم سوف نتناول طريقه سريعة لعمل القرص الطرية بحشوة العجوة بمكونات بسيطة ومتوفره في كل مطبخ إليكم التفاصيل.

مقادير ومكونات عمل القرص بالعجوة:

كيلو دقيق.

كوب زيت.

كوب زبادي.

كوب ماء دافئ(للعجن).

ربع كوب ماء دافئ(للخميرة).

2 ملعقة قشطة.

2 ملعقة لبن بودر.

بيكنج بودر.

قطعه خميره.

ملعقه ونصف سكر.

رشة ملح.

عجوة(للحشو).

طريقة تحضير القرص الطرية بالعجوة:

أولاً نقوم بالتأكد من فاعلية الخميره في ربع كوب ماء دافئ نضع الخميره والملح والسكر ونقلب جيداً ونغطيها ونتركها حتى تخمر. في وعاء كبير نقوم بوضع الدقيق ويكون منخول أكثر من مره جيداً ونضع عليه الملح واللبن البودر والبيكنج بودر والقشطه والزبادي والزيت والخميرة التي اختمرت سابقاً ونقلب المكونات معاً حتي تختلط. نبدأ بوضع الماء تدريجياً مع العجن حتى نحصل على عجينة متماسكة وطرية ونغطيها ونتركها حتى تخمر لمده ساعه في مكان دافئ. بعد أن اختمرت نقوم بإحضار العجينة و تكويرها كرات صغيرة ونتركها ترتح 10 دقائق. وبعمل العجوة ايضاً كرات صغيرة لتكون جاهزة على الحشو. نحضر كرات العجين ونأخد كل واحده منها ونحشيها بالعجوه ونضغط عليها ضغطة بسيطه بالأيدي لنحصل على الحجم المعتاد إلى القرص و نرصها فى صينية مدهونة بالزيت. نتركها تخمر مرة أخرى لمدة نصف ساعة.

ثم نقوم بإدخالها فرن ساخن على الرف الأوسط على درجه حراره متوسطة حتى تنضج ثم نشعل الشواية لتأخد اللون الذهبى.

ملاحظات هامة لضمان نجاح القرص الطرية بالعجوة: