طريقة عمل بسكوت اللانكشير الدايب بالفانيليا والشوكولاتة ببيضة واحدة أحلي من الجاهز

طريقة عمل بسكوت اللانكشير الدايب والذي يعتبر من أحلى الحلويات، التي تحرص البيوت العربية على عمله في العيد بالإضافة إلي الكحك والبيتي فور وبسكوت النشادر والغربية، حيث يتميز بنعومته يرجع الفضل فيها إلي أهم عنصر وهو النشا مع المادة الذهنية تعطية نعومة تجعله يذوب في الفم، ويحبها الصغار والكبار، لما لها من شكل دائري صغير محشي بالمربي ومزين بالجواز هند أو الفرمسيل والأسبرينكل.

اليوم سنتعلم طريقة سهلة ومضمونة ومقادير مضبوطة بالأكواب والميزان حتى نحصل على نتيجة مرضية، دون الحاجة إلي شرائها من المحلات، حتي ندخل على الأولاد الفرحة وهم يشاركون في عمله وتزيينه، والآن نترككم مع مقادير وطريقة الإعداد.

المقادير

٣/٤,1 كوب دقيق إي ما يعادل ربع كيلو

١٢٥ جم زبدة حوالي نصف كوب ومعلقة كبيرة

٥٠ جم نشا ٤ ملاعق كبار

بيضة

فانيليا

١/٢ كوب سكر البودرة

معلقة صغيرة بيكنج باودر

ذرة ملح

معلقة كبيرة كاكاو (لعمل لانكشير بالشوكولاتة ينقسم المكونات الجافة إلي جزئين)

طريقة عمل بسكوت اللانكشير الدايب