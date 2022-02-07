نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكوت اللانكشير الدايب بالفانيليا والشوكولاتة ببيضة واحدة أحلي من الجاهز في المقال التالي
طريقة عمل بسكوت اللانكشير الدايب والذي يعتبر من أحلى الحلويات، التي تحرص البيوت العربية على عمله في العيد بالإضافة إلي الكحك والبيتي فور وبسكوت النشادر والغربية، حيث يتميز بنعومته يرجع الفضل فيها إلي أهم عنصر وهو النشا مع المادة الذهنية تعطية نعومة تجعله يذوب في الفم، ويحبها الصغار والكبار، لما لها من شكل دائري صغير محشي بالمربي ومزين بالجواز هند أو الفرمسيل والأسبرينكل.
اليوم سنتعلم طريقة سهلة ومضمونة ومقادير مضبوطة بالأكواب والميزان حتى نحصل على نتيجة مرضية، دون الحاجة إلي شرائها من المحلات، حتي ندخل على الأولاد الفرحة وهم يشاركون في عمله وتزيينه، والآن نترككم مع مقادير وطريقة الإعداد.
المقادير
- ٣/٤,1 كوب دقيق إي ما يعادل ربع كيلو
- ١٢٥ جم زبدة حوالي نصف كوب ومعلقة كبيرة
- ٥٠ جم نشا ٤ ملاعق كبار
- بيضة
- فانيليا
- ١/٢ كوب سكر البودرة
- معلقة صغيرة بيكنج باودر
- ذرة ملح
- معلقة كبيرة كاكاو (لعمل لانكشير بالشوكولاتة ينقسم المكونات الجافة إلي جزئين)
طريقة عمل بسكوت اللانكشير الدايب
- نقسم الدقيق إلي طبقين، كل طبق ١٢٥جم دقيق،ثم نأخذ معلقة دقيق من طبق ونستبدلها بمعلقة بالكاكاو، لعمل بسكوت بشوكولاته.
- ونقوم بنفس الخطوة مع البيكنج باودر والملح والنشا نقسمه علي الطبقين أيضا.
- بعد تقسيم المواد الجافة نقوم بنقل بيهم جيداً من الأفضل نهاهم مرة أخري.
- نضع في بوله نظيفة الزبدة بدرجة حرارة الثلاجة، ونضربها بالمضرب الكهربائى علي سرعة بطيئة أولا، حتي تلين الزبدة و يفتح لونها ويصبح كريمي.
- نضيف السكر علي الزبدة ونخفقهم بسرعة بطيئة ثم عالية، حتي يمتزجوا ويصبحوا أكثر هشاشة
- لأبد قبل وضع البيضة أن تكون بدرجة حرارة الغرفة حتي لا تفصل الزبدة.
- نضع البيضة والفانيليا علي خليط الزبدة والسكر ونخفقهم جيداً حتي تختفي مع المكونات السابقة.
- نقسم خليط الزبدة والبيض إلي الطبقين الموجود فيهم المكونات الجافة، ونقلبهم حتي نحصل علي
- نص عجينة بالفانيليا والنص الآخر بالشوكولاتة.
- نترك العجينة ترتاح لمدة من ربع ساعة إلي نص ساعة.
- تشكل العجينة بعد ما ارتحت نأخذ بمعلقة صغيرة من بتاعت الشاي العجينة، ونعملها علي شكل دائرة صغيرة.
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