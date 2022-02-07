وفاة أسرة بأكملها بسبب غسل الدجاج بهذه الطريقة أحذر وتعرف على الطريقة الصحيحة لغسلها

وفاة أسرة بأكملها بسبب غسل الدجاج هذا الأمر الذي أثار جدلا حول تنظيف الدجاج بالماء قبل الطهي من الأمور الخاطئة التي من الممكن تؤثر على الجسم بالسلب، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف معكم على التنظيف الصحي للدجاج والأمور الواجب إتباعها أثناء التنظيف لكى لا تسبب الضرر، كل ذلك وأكثر سنشرحه لكم من خلال موقعنا بالتفصيل.

وفاة أسرة بأكملها بسبب غسل الدجاج

الأضرار التي تنتج من غسل الدجاج قبل الطهي من أهم المخاطر التى اعتدنا عليها غسل الطعام قبل الطهي، وذلك قد يسبب التسمم الغذائي وفي هذا الوضع يجعل البكتيريا الخطيرة تزيد، وتتسبب في تأثير سلبي على الجسم وتسمى هذه البكتريا السالمونيلا.

تعتبر هذه البكتيريا من أكثر الأنواع التي تضر الجهاز الهضمي من خلال استهلاك الدجاج المستمر نظيف ومطبوخ، وهذا يساعد على تراكم البكتيريا في الجهاز الهضمي حيث يصيبه بالاضطرابات، وتتسبب في إصابة الشخص بالإسهال الشديد الذي بدوره يؤدي إلى الجفاف وبذلك يستدعي الأمر إلى علاج.

الطريقة الصحيحة لغسل الدجاج

لكي تحصل على دجاج نظيف وصحي سوف نوضح لكم أن غسل الدجاج بالماء من الأمور السيئة، ولكن الأصح هو أن نقوم بتدليك الدجاج جيدا بالماء والدقيق والملح والليمون، ثم يغسل جيدا من الداخل والخارج، كما يمكنك غسل اللحوم النية والديك الرومي ولحم البقر حتى يتم التخلص من البكتيريا الضارة التي تتكون على اللحوم النية، وينصح الكثير من خبراء التغذية أن من الأفضل نضج الطعام جيدا، وذلك حتى نتخلص من البكتريا ويجب استخدام قطاعة خضروات ولحم على الرخامة منفصلة حتى لا تنتقل البكتيريا لباقي الخضار والفاكهة، كما يجب غسل الأيدي جيدا قبل وبعد التعامل مع الدواجن النية ومن الأفضل أيضا أثناء طهى الطعام إحضار مقياس حرارة نظيف لضمان نضج الطعام.