وداعاً للسويت والليزر.. معجزة ملعقة فازلين لإزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للمناطق الحساسة

زالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين من الممكن أن يتم تطبيقها على البشرة وبمنتهى السهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة من الممكن عن طريقها عمل أفضل وصفة كريمية ناعمة وتكون من خلالها البشرة ناعمة كالحرير ومن السهل إزالة الشعر باستعمال تلك التركيبة، وفيما يأتي أهم مكونات الوصفة وطريقة إعدادها في البيت، وبخطوات سهلة، وفيما يلي أهم المكونات التي من الممكن أن تسهم في الإزالة التامة للشعر ومن البصيلات، كما سنوضح أهم الخطوات لتطبيق تلك التركيبة والتي تصلح لأي نوع من خلايا الجلد.

إزالة الشعر الزائد نهائيا بالفازلين

إزالة الشعر الزائد بشكل نهائي بالفازلين من أسهل الوصفات التي لها أثر رائع على الجلد ومن الممكن أن يتم وضعها على البشرة فترة زمنية محددة للحصول على الجلد خالي تماما من أي شعر مع العديد من التأثيرات على البشرة والتي من أهمها أن تلك التركيبة تعد ممتازة في الإزالة التامة للقشور على البشرة، والتخلص من مظهر شحوب الجلد تماما والتخلص من أي تواجد للبثور على الجلد ومكونات الوصفة نذكرها كما يلي:

مكونات وصفة الفازلين لإزالة الشعر

أهم المكونات نذكره من خلال الآتي من تلك السطور المقبلة:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من مكون دقيق الحمص.

ملعقة من النشا.

ملعقة بودرة ترمس.

ملعقة من الليمون.

ملعقة من مياه الورد.

طريقة التحضير لوصفة الفازلين

من الممكن أن يتم تحضيرها بالاستعانة بخطوات بسيطة نتعرف عليها من خلال الآتي من تلك الخطوات القادمة: