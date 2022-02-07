بكوب لبن فقط اعملي كيلو نيوتلا في الخلاط بطعم ومذاق أحلي من الجاهز مش هتشريه من برة تاني

طريقة عمل النيوتلا في المنزل من أسهل ما يمكن اتباعه للحصول على أفضل كريمة من الممكن أن يتم فردها على أنواع الخبز المختلفة وتكون بطعم مميز، ومن الممكن الحصول عليها بكل سهولة من خلال مكونات بسيطة، وتلك المكونات يكون من السهل مزجها لعمل أفضل نوع نوتيلا منزلية، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المقادير التي من الممكن أن يتم إعدادها بشكل سريع في المنزل، مع توضيح أهم الخطوات التي تساعد في الحصول على النوتيلا البيتي.

طريقة عمل النيوتلا في المنزل

النوتيلا تعتبر واحدة من المواد الغذائية والتي تكون طريقة إعدادها سهلة في المنزل ومن خلال أن تستعين ربة المنزل بمكونات بسيطة، وهذه المكونات متوفرة في كل المنازل وصحية ويسهل مزجها بأسهل الطرق، للحصول على أفضل نوع من كريمة البندق المحمص المنزلية والمنكهة باستعمال أفضل نوعيات الكاكاو، والتي يكون من السهل استعمالها وحشو السندويتشات والعديد من الفطائر والمعجنات بها، ومن الممكن أن يتم استخدام المقادير والمكونات الآتية لعمل أفضل نوع شيكولاتة نوتيلا منزلية بقوام مميز وناعم وأسهل في الفرد على الخبز.

مكونات لعمل وصفة النوتيلا سريعة التحضير

من الممكن أن يتم إعداد وصفة النوتيلا من خلال اتباع خطوات بسيطة، وتلك الخطوات تعتمد على توفر عدد من المكونات نتعرف عليها من خلال الآتي من النقاط القادمة:

كوب متوسط من مكون البندق المحمص.

نصف كوب من السكر.

ربع كوب من مكون الزيت النباتي.

مكعب من الزبد.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب صغير من الحليب السائل.

رشة من الملح.

ربع كوب من الكاكاو الخام خالي السكر.

طريقة التحضير لوصفة النوتيلا

من الممكن أن يتم إعداد الوصفة من خلال الاتباع لخطوات بسيطة، ومن الممكن استخدام محضرة الطعام واتباع الخطوات القادمة: