طريقة عمل البسكويت التركي الحلزوني بخطوات ناجحة ومضبوطة

البسكويت التركي الحلزوني، من الوصفات التي عرفت في المطبخ التركي ولكن سرعان ما عرفت في الوطن العربي كله، حيث يتميز البسكويت التركي بطعم جنان مختلفة عن أي نوع من أنواع البسكويت، فهو عبارة عن مزيج من نكهة الفانيليا والشوكولاتة، وعادة ما يتم تقديمه في الأعياد والمناسبات المختلفة وللضيوف، ونظراً لاهتمام ربات البيوت في مصر والوطن العربي بعمل الوصفات المختلفة لعائلتها، لكي تسعدهم وتبعدهم عن الملل من الوصفات المتكررة، قررنا أن نطلعكم الآن في هذا المقال طريقة عمل البسكويت التركي الحلزوني في البيت.

طريقة عمل البسكويت التركي الحلزوني

البسكويت بشكل عام محببة للغاية من قبل الكبار والصغار، ويتم تناولها دوماً في وجبة الإفطار مع كوب الشاي، أو كوجبة خفيفة في أي وقت، وبما أننا في فصل الشتاء الذي يحتاج دائما للمشروبات الساخنة وبجانبها أي نوع من البسكويت والمعجنات المختلفة، وبسكويت التركي الحلزوني من أفضل تلك الوصفات ذات الطعم الرائع للغاية، وخفيفة جداً على المعدة.

المكونات:

نصف كيلو دقيق.

ربع كوب زبدة باردة.

ربع كأس زيت.

كأس إلا ربع نشا.

كاس سكر بودرة.

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام.

ملعقة كبيرة نسكافيه.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير: