حلوى سهلة واقتصادية بطريقة شهية وصحية وبمذاق روعة ومميز جداً

حلوى سهلة واقتصادية ، من الحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائها من المحلات، نظراً لمذاقها اللذيذ والشهي والمميز، بالإضافة إلى فائدتها الصحية، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبسهولة تحضيرها، بالإضافة إلى أن مكوناتها بسيطة، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، كما أنها من الحلويات المميزة والرائعة مثل صوابع زينب، وبقصم أبو السمسم، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوى سهلة واقتصادية بطريقة سهلة، وبألذ الوصفات.

مكونات حلوى سهلة واقتصادية

تتكون حلوى سهلة واقتصادية من مكونات سهلة وبسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من جوز الهند (30 جم).

كوب شاي من الزبادي (130 جم).

بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

كوب شاي من الزيت النباتي (90 مل) أو زبدة مذابة.

كوب شاي من السميد (85 جم).

باكيت فانيليا.

2 كوب ونصف شاي من الدقيق (190 جم).

5 جم بيكنج بودر.

شربات خفيف بارد.

للتزيين

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلوي سهلة واقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزيت النباتي والسميد وجوز الهند والزبادي والفانيليا والبيكنج بودر، ثم نخلطهم جيدا.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة، ثم نلم العجينة ونكورها ونتركها ترتاح لمدة 5 دقائق.

بعد ذلك نشكل العجينة إلى أصابع طويلة، ثم نمرر عليهم ظهر الشوكة.

ثم نقطعهم إلى قطع صغيرة، ثم نغمسهم في السميد من جميع الجهات.

ثم نرصهم في صينية فرن.