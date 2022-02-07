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عمر شويل - جدة طريقة عمل احلي تشيز كيك بدون جيلاتين في المنزل بمكونات بسيطة جربيها دلوقتي - ثقفني
طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين، تحب الكثير من السيدات تجهيز أشهى الحلويات في المنزل بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج وبالتالي تهتم بمعرفة أفضل الطرق التي تساعدها على عمل تشيز كيك بطريقة شهية ولذيذه بمكوناته خطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي عبر موقعنا ثقفني على طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين بالمكونات المطلوبة.
طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين
المكونات
- اثنين كوب بسكويت مطحون
- 100 غرام زبدة
- لتر حليب سائل
- 6 ملاعق من السكر
- ملعقة من الفانيليا
- 4 ملاعق من السميد
- ملعقتان من النشا
- ملعقتين من الزبدة
- 250 غرام من الجبنة الكريمي
- فستق حلبي للتزيين
- صلصة الكرز
طريقة تحضير تشيز كيك
- في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الطبقة الأولى من تشيز كيك ونقوم بوضع البسكويت المطحون في الوعاء ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة ويتم خلط المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع البسكويت في قالب التشيز كيك ويتم تثبيته جيداً.
- بعد ذلك نبدأ بتحضير الطبقة الثانية نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع في الحليب السائل على النار ثم نبدأ بإضافة السميد والنشا مع التقليب حتى تتجانس المكونات ثم نضع السكر والفانيليا مع التقليب المستمر ونضيف الزبدة والجبن الكريمي مع الاستمرار في التقليب حتى تتجمد المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك يتم وضع هذه المكونات على طبقة البسكويت ثم يتم حفظها في الثلاجة على الأقل لمدة ثلاث ساعات أو أكثر بعد ذلك يتم إخراج هذا القالب من الثلاجة وأضافت عليه الفستق الحلبي وصوص الكرز ويتم تناول وبالهناء والشفاء.
عمل أحلى كاسات التشيز كيك
المكونات
- اثنين باكيت بسكويت مطحون
- 100 غرام من الزبدة
- طبقة الكريمة
- اثنين باكيت كريمة
- علبة قشطة أو 200 غرام جبن كريمي
- نصف علبة حليب مكثف
- نصف كوب حليب
- صوص الفراولة
طريقة تحضير كاسات التشيز كيك
- يتم تجهيز الطبقة الأولى ووضع البسكويت مع الزبدة بعد ذلك نبدأ بتجهيز طبقة الكريمة وتجهيز الخلاط الكهربائي ثم نقوم بإضافة القشطة والجبن الكريمي والحليب السائل والمكثف.
- نقوم بإضافة الكريمة أيضا وتخلط المكونات مع بعضها.
- ثم يتم وضع البسكويت في كاسات التقديم ثم أضافه عليها طبقة من الكريمة.
- يتم حفظها في الثلاجة حتى تجمد ثم بعد ذلك يتم تزيينها بصوص الفراولة.
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