طريقة عمل احلي تشيز كيك بدون جيلاتين في المنزل بمكونات بسيطة جربيها دلوقتي

طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين، تحب الكثير من السيدات تجهيز أشهى الحلويات في المنزل بدون الحاجة إلي شرائها من الخارج وبالتالي تهتم بمعرفة أفضل الطرق التي تساعدها على عمل تشيز كيك بطريقة شهية ولذيذه بمكوناته خطوات سهلة وبسيطة ولا تحتاج الكثير من الوقت، لهذا سوف نتعرف من خلال السطور القادمة بشكل تفصيلي عبر موقعنا ثقفني على طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين بالمكونات المطلوبة.

طريقة عمل تشيز كيك بدون جيلاتين

المكونات

اثنين كوب بسكويت مطحون

100 غرام زبدة

لتر حليب سائل

6 ملاعق من السكر

ملعقة من الفانيليا

4 ملاعق من السميد

ملعقتان من النشا

ملعقتين من الزبدة

250 غرام من الجبنة الكريمي

فستق حلبي للتزيين

صلصة الكرز

طريقة تحضير تشيز كيك

في الخطوة الأولى نبدأ بتجهيز الطبقة الأولى من تشيز كيك ونقوم بوضع البسكويت المطحون في الوعاء ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة ويتم خلط المكونات مع بعضها ثم نقوم بوضع البسكويت في قالب التشيز كيك ويتم تثبيته جيداً. بعد ذلك نبدأ بتحضير الطبقة الثانية نقوم بتجهيز وعاء مناسب ونضع في الحليب السائل على النار ثم نبدأ بإضافة السميد والنشا مع التقليب حتى تتجانس المكونات ثم نضع السكر والفانيليا مع التقليب المستمر ونضيف الزبدة والجبن الكريمي مع الاستمرار في التقليب حتى تتجمد المكونات مع بعضها. بعد ذلك يتم وضع هذه المكونات على طبقة البسكويت ثم يتم حفظها في الثلاجة على الأقل لمدة ثلاث ساعات أو أكثر بعد ذلك يتم إخراج هذا القالب من الثلاجة وأضافت عليه الفستق الحلبي وصوص الكرز ويتم تناول وبالهناء والشفاء.

عمل أحلى كاسات التشيز كيك

المكونات

اثنين باكيت بسكويت مطحون

100 غرام من الزبدة

طبقة الكريمة

اثنين باكيت كريمة

علبة قشطة أو 200 غرام جبن كريمي

نصف علبة حليب مكثف

نصف كوب حليب

صوص الفراولة

طريقة تحضير كاسات التشيز كيك