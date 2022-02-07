أفضل طريقة هتبلي وهتقلي بيها السمك ويبقي مقرمش ولونه ذهبي زي الجاهز في المطاعم وبمذاق لذيذ

طريقة قلي السمك المقلي المقرمش، يعتبر السمك من أهم الأكلات البحرية المفضلة لدى الجميع، فهي تتميز باحتوائها على كثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم وللصحة العامة، وينصح كثير من الأطباء بتناول وجبة السمك مرتين كل أسبوع ليحصل الجسم على كافة العناصر الموجودة في السمك مثل: اليود، الأملاح المعدنية، البروتين، ومواد مضادة للأكسدة، وفيتامينات.

طريقة عمل السمك المقلي المقرمش

بمكونات سهلة وبسيطة يمكن تحضير ألذ سمك ومقرمش، وهذا يكون بالخطوات التالية:

المكونات:

كيلو سمك.

عدد ٣ فصوص ثوم مفروم لكل سمكة.

نصف قرن فلفل أخضر حار مقطع ناعم.

ملعقة خل أبيض حار.

نصف ملعقة كمون صغيرة.

ونصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.

ربع ملعقة صلصة حارة كبيرة.

زيت للقلي.

عدد ٤ ملاعق دقيق كبيرة.

طريقة التحضير:

في البداية نقوم بعمل فتحات في ضهر السمكة. نحضر تتبيلة الخليط من عصير الليمون، والفلفل، والخل، والصلصة الحارة، والفلفل الأخضر، والثوم جيداً. ثم نخلط السمكة بالتتبيلة المحضرة من داخل السمكة وخارجها، ونترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة لتتشرب ماء التتبيلة. ثم نضع السمكة في الدقيق ونقليه في الزيت الساخن في مقلاة. في النهاية نضع السمك على مناديل المطبخ لتتشرب الزيت، ويقدم بألف هنا وشفا.

طريقة تحضير السمك في التتبيلة

يمكن تحضير السمك المتبل بمكونات متوفرة في كل منزل للحصول على سمك لذيذ، كما يلي:

عدد ١٠ فصوص ثوم.

حبة فلفل أحمر حار ويمكن استبدالها بملعقة شطة جافة.

كوب خل.

حبة ليمون مقطعة شرائح.

ملعقتان زيت نباتي.

ملعقة كمون مطحون.

ملعقة ملح كبيرة.

طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي: