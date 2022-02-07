نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل طريقة هتبلي وهتقلي بيها السمك ويبقي مقرمش ولونه ذهبي زي الجاهز في المطاعم وبمذاق لذيذ في المقال التالي
طريقة قلي السمك المقلي المقرمش، يعتبر السمك من أهم الأكلات البحرية المفضلة لدى الجميع، فهي تتميز باحتوائها على كثير من العناصر الغذائية الهامة للجسم وللصحة العامة، وينصح كثير من الأطباء بتناول وجبة السمك مرتين كل أسبوع ليحصل الجسم على كافة العناصر الموجودة في السمك مثل: اليود، الأملاح المعدنية، البروتين، ومواد مضادة للأكسدة، وفيتامينات.
طريقة عمل السمك المقلي المقرمش
بمكونات سهلة وبسيطة يمكن تحضير ألذ سمك ومقرمش، وهذا يكون بالخطوات التالية:
المكونات:
- كيلو سمك.
- عدد ٣ فصوص ثوم مفروم لكل سمكة.
- نصف قرن فلفل أخضر حار مقطع ناعم.
- ملعقة خل أبيض حار.
- نصف ملعقة كمون صغيرة.
- ونصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.
- نصف ملعقة ملح صغيرة.
- ملعقتان كبيرتان عصير ليمون.
- ربع ملعقة صلصة حارة كبيرة.
- زيت للقلي.
- عدد ٤ ملاعق دقيق كبيرة.
طريقة التحضير:
- في البداية نقوم بعمل فتحات في ضهر السمكة.
- نحضر تتبيلة الخليط من عصير الليمون، والفلفل، والخل، والصلصة الحارة، والفلفل الأخضر، والثوم جيداً.
- ثم نخلط السمكة بالتتبيلة المحضرة من داخل السمكة وخارجها، ونترك السمك في التتبيلة لمدة ساعة لتتشرب ماء التتبيلة.
- ثم نضع السمكة في الدقيق ونقليه في الزيت الساخن في مقلاة.
- في النهاية نضع السمك على مناديل المطبخ لتتشرب الزيت، ويقدم بألف هنا وشفا.
طريقة تحضير السمك في التتبيلة
يمكن تحضير السمك المتبل بمكونات متوفرة في كل منزل للحصول على سمك لذيذ، كما يلي:
- عدد ١٠ فصوص ثوم.
- حبة فلفل أحمر حار ويمكن استبدالها بملعقة شطة جافة.
- كوب خل.
- حبة ليمون مقطعة شرائح.
- ملعقتان زيت نباتي.
- ملعقة كمون مطحون.
- ملعقة ملح كبيرة.
طريقة عمل تتبيلة السمك المقلي:
- أولاً نخلط كافة المكونات السابقة في الخلاط جيداً.
- ثم نضع السمك في التتبيلة ونتركهم في علبة مغلقة في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد ذلك نحضر طبق كبير ونضع فيه كوبين من الدقيق، ملعقة نشا كبيرة، وطبق آخر به ثلاث أكواب ماء.
- ثم نضع السمك في خلطة الدقيق والنشا، ثم في الماء ثم مرة ثانية في الدقيق ثم نرجعه للماء، وبعدها نضعه في الزيت مباشرةً.
- بعد ذلك نضع السمك في مقلاة على نار متوسطة.
- بعدما ينضح السمك نرفعه من على النار ونضعه على أوراق المطبخ ليمتص الزيت الزائد.
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