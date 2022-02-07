مش هتشتري الجاهزة تاني.. بكيلو حليب اعملي 3 كيلو زبدة في البيت بطعم ومذاق أحلي من المحلات

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب تعتبر من الطرق المرغوب في معرفة خطواتها، حيث تعد تلك الطريقة من أهم ما يمكن اتباعه لعمل أفضل نوع من أنواع الزبد الفلاحي عالي الدسم، ومن خلال الآتي من تلك السطور المقبلة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن الطريقة الصحيحة لتحضر الزبد الفلاحي من مكونات بسيطة تيسر من الحصول على الزبد خالي تماما من أي نوع من أنواع الدهون الضارة مع بيان أهم المقادير التي لا بد من استعمالها لتحضير مكون الزبد الفلاحي، وإعداده بحيث يكون صالح للاستعمال ويدخل في إعداد شتى الوصفات المطبخية التي تكون في حاجة للزبد الفلاحي.

طريقة عمل الزبدة الفلاحي بكوب حليب

الزبد الفلاحي من الممكن أن يتم تحضيره وبمنتهى السهولة، وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وأهم تلك المكونات هو الحليب كامل الدسم، والذي يكون من السهل من خلاله أن نستخلص مكون الزبد الفلاحي الطبيعي وبمنتهى السهولة وبدون أي خطوات معقدة المكونات تكون على هذا النحو الآتي:

مكونات لعمل الزبد الفلاحي

نوع الزبد الطبيعي الفلاحي من السهل الحصول عليه من خلال الاعتماد على مكونات بسيطة ومتوفرة في كافة البيوت ومن أهمها ما يأتي:

لتر من الحليب ويكون كامل الدسم.

زجاجتان فارغتان.

قدر ملائم.

مكعبات من الثلج.

طريقة التحضير لمكون الزبد الفلاحي من الحليب

الحليب من أهم المكونات التي من الممكن أن نستخرج منها العديد من المشتقات الدهنية المهمة مثل السمن والزبد، والمكونات السابقة نستعملها كما يلي: