نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق تشقير الحواجب طبيعياً بمكونات منزلية ووداعاً لصالون التجميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشقير الحواجب طبيعياً، هناك مجموعة من الوصفات الطبيعية التي يمكن تحضيرها في المنزل لاستخدامها في تشقير الحواجب وتغيير لون الشعر للظهور بإطلاله أنثوية جذابة ومميزة، مما يجعل المرأة تستغنى عن مكونات صبغات الشعر الكيميائية التي تسبب الحساسية وسقوط الشعر، حيث يساهم تشقير الحواجب في منح المرأة مظهر جمالي مشرق ولمعان جذاب بألوان فاتحة تضئ الوجه والنظرات، بدون إزالة الشعر نهائياً، فيمكنكم متابعة المقال للتعرف على كيفية تشقير الحواجب في المنزل طبيعياً.

تشقير الحواجب طبيعياً

إليكم عدد من الوصفات الطبيعية التي تستخدم في تشقير الحواجب وتفتيح لونها بلون فاتح وجذاب يعزز من إطلاله الوجه بشكل فتان وجميل، وذلك بعيداً عن صبغات ومواد التشقير التي يستخدمها صالون التجميل وقد تكون مضرة بالحواجب لاحتوائها على مواد كيميائية مضرة، فالمكونات الطبيعية هي الأكثر أماناً وتعطي نتيجة مرضية للشخص.

وصفة القهوة

القهوة من المكونات الطبيعية الممتازة الأكثر شهرة في العناية بصحة وجمال الشعر والبشرة، كما وتشتهر بدورها الفعال في تقشير وتفتيح وبر الحواجب الخفيف والقصير، وتحضر من خلال الخطوات التالية:

تحضير القهوة بالطريقة العادية وأخذ تقل القهوة وتمزج مع ملعقة صغيرة من ماء.

تقليب تقل القهوة في الماء جيدا للحصول على مزيج ناعم ومتماسك خالي من أي تكتلات.

غمس فرشاة مكياج صغيرة ونظيفة في المزيج ثم يتم تنظيف الحواجب من الأوساخ والأتربة.

توزيع المزيج بواسطة فرشاة الماكياج على الحواجب وتترك لمدة نصف ساعة حتى أن تجف.

إزالة آثار المزيج عن الحواجب باستخدام قطعة من القطن المبللة.

تشقير الحواجب بالليمون

كما يمكن لعصير الليمون أن يستخدم في تفتيح وتقشير لون الحواجب لاحتوائه على مواد وأحماض سريعة المفعول في تفتيح لون شعر الحواجب بلون مميز وجذاب وذلك من خلال عصر ثمرة من الليمون في فنجان صغير، وباستخدام عود من القطن يغمس في عصير الليمون ويوضع على شعر الحواجب وتترك لمدة نصف ساعة قبل أن تشطف الحواجب بالماء الفاتر.

وصفة العسل والقرفة

يساعد العسل والقرفة في تقشير الحواجب لاحتواء العسل على بعض المواد الطبيعية التي تقوم بدور بيروكسيد الهيدروجين الذي يفتح لون شعر الحواجب، لذلك يخلط ملعقة من العسل مع نصف ملعقة من القرفة، ثم تغمس ماسكرا الحواجب في الخليط وتوزع على الحواجب وتترك لمدة ثلاثون دقيقة قبل أن تشطف الحواجب بالماء الفاتر ولا حظي النتيجة فور الانتهاء.

بهذا نكون قد قدمنا لحضراتكم وصفات طبيعية لتشقير الحواجب بمواد طبيعية أمنة على الشعر بدون أي مواد كيميائية دون الذهاب لصالون التجميل وصرف أسعار باهظة عليها.