نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الملبن الأبيض بدون جيلاتين بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل في المقال التالي
الملبن الأبيض بدون جيلاتين ، من الوصفات اللذيذة ذات المذاق الخاص والمميز والمفضل لدى الجميع، كما أن مكوناته بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة للغاية وكذلك طريقة تحضيره سهلة للغاية.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملبن الأبيض بدون جيلاتين.
مكونات الملبن الأبيض بدون جيلاتين
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
- ثلاث أكواب من الماء.
- ثلاث ملاعق من ماء الورد.
- كوبين وثلثي كوب من السكر.
- عشر ملاعق كبار من النشا.
- ثلاث ملاعق كبار من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.
- ثلث ملعقة صغيرة من ملح الليمون مذابة مع ملعقة ماء.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملبن الأبيض بدون جيلاتين وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بجلب إناء ونخلط فيه كلا من الماء والسكر وماء الورد والنشا وعسل النحل أو عسل الجلوكوز مع بعضهم البعض جيدا.
- وبعدما تختلط جميع المكونات جيدا وتتجانس مع بعضها البعض وتصبح مزيجا واحدا نقوم بوضع الخليط على نار هادئة جدا مع التقليب المستمر.
- وعندما يبدأ الخليط في التماسك نقوم نضيف إليه ثلث ملعقة من ملح الليمون مذابة في ملعقة من الماء.
- ونستمر في التقليب المستمر للخليط لمدة تتراوح ما بين ساعة و ٣٠ دقيقة.
- ثم بعد ذلك نقوم بجلب صاجة أو صينية مستطيلة الشكل وتكون مناسبة لكمية الملبن التي قمنا بإعدادها.
- ثم نضع فيها خليط من النشا والسكر البودرة، ثم نصب عليها خليط الملبن.
- ونترك الملبن في الثلاجة لمدة ساعتين حتي يبرد ويتماسك.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
- كما يمكن استخدام الملبن في حشو العديد من أنواع الحلويات مثل المعمول أو أصابعالكنافة وغيرها الكثير من الحلويات.
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