طريقة عمل الملبن الأبيض بدون جيلاتين بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل

الملبن الأبيض بدون جيلاتين ، من الوصفات اللذيذة ذات المذاق الخاص والمميز والمفضل لدى الجميع، كما أن مكوناته بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت وليست مكلفة للغاية وكذلك طريقة تحضيره سهلة للغاية.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملبن الأبيض بدون جيلاتين.

مكونات الملبن الأبيض بدون جيلاتين

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

ثلاث أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق من ماء الورد.

كوبين وثلثي كوب من السكر.

عشر ملاعق كبار من النشا.

ثلاث ملاعق كبار من عسل الجلوكوز أو العسل الأبيض.

ثلث ملعقة صغيرة من ملح الليمون مذابة مع ملعقة ماء.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الملبن الأبيض بدون جيلاتين وطريقة تحضيره كالتالي: