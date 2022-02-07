طريقة عمل كيكة السميد وجوز الهند بالزبادي في دقائق معدودة “الرواني”

كيكة الرواني أو ما تعرف بكيكة السميد وجوز الهند، من الوصفات التي تشتهر بشكل كبير للغاية في الوطن العربي، وتحديداً في بلاد الشام ومصر، والتي تتمتع بطعم في غاية الروعة، وهي تختلف تماماً عن الكيكة العادية في مكوناتها، حيث أنها تسقى بالشربات بعد خروجها من الفرن مثل البسبوسة، وتتميز كيكة الرواني بسهولة تحضيرها ومكونات الغير مكلفة والبسيطة جداً، ويمكن إعدادها في دقائق وتقديمها في المناسبات المختلفة، فتابعونا لنطلعكم عن طريقة عمل كيكة السميد وجوز الهند والزبادي.

طريقة عمل كيكة السميد وجوز الهند

الحلويات بشكل عام مفضلة جداً عند الجميع، ولها مذاق خاص عند المصريين، ودائما ما تبحث ربات البيوت عن طرق مختلفة من الحلويات لتقديمها باستمرار، حيث يمكن تقديمها للعائلة في أي وقت وللضيوف أيضاً، وكيكة الرواني من الحلويات الشهية والممتعة للغاية، ومحببة بشكل كبير للغاية من الأطفال والكبار، وبعيدة تماماً عن طرق الكيكة العادية.

المكونات:

كأس سميد.

كأس دقيق.

نصف كأس زيت.

كأس زبادي.

نصف كأس جوز الهند.

كأس سكر.

3 حبات بيض.

ملعقة كبيرة بكينج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة عمل كيكة الرواني:

يخفق البيض مع السكر والفانيليا بشكل جيد.

نضيف الزبادي والبيض والزيت ونستمر في الخفق لتتجانس المكونات.

نضع جوز الهند والسميد مع المكونات ونستمر في الخفق.

نقوم بخلط الدقيق مع البيكنج بودر ورشة ملح في وعاء، وننزل تدريجياً بالخليط على المكونات السائلة ونستمر في التقليب، حتى تتكون عجينة سائلة قليلاً.

نحضر صينية فرن وتدهن بالقليل من السمن ورشة دقيق، وننزل بخليط الكيكة فيها بالتساوي.

في فرن ساخن مسبقاً نضع الصينية على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة حتى تنضج الكيكة.

تخرج الكيكة من الفرن بعد التأكد من نضجها، وتسقى بالشربات البارد وتترك قليلاً ثم نقطعها وتقدم بالهناء والشفاء.

طريقة عمل الشربات:

نقوم بخلط كوب ونصف ماء مع كوب سكر وعصير ليمونة في وعاء، ثم يرفع الوعاء على النار ويترك يغلي على نار متوسطة لمدة عشرة دقائق ليثقل الخليط، يرفع من على النار ويترك ليبرد قبل وضعه على كيكة الرواني.