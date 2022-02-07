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عمر شويل - جدة تبحث عنها جميع النساء.. معجزة « لبان الدكر » لتبييض البشرة والجسم وشد الوجه وازالة التجاعيد والترهلات - ثقفني
تبحث عنها جميع النساء.. معجزة « لبان الدكر » لتبييض البشرة والجسم هي موضوع وعنوان مقالنا اليوم، فاللبان الدكر لا تنضب فوائده ولا تنتهي، وتتعدد فوائده لجميع أجزاء أجسادنا المختلفة، سواء فوائد داخلية للجسم أو فوائد ظاهرية وداخلية للبشرة، كما أنه يتميز برائحة نفاذة ولطيفة تساعد على تحسين الحالة المزاجية والنفسية، وسنتناول في سطور المقال اليوم أهم فوائد اللبان الدكر للبشرة وكيفية تحضيره للتخلص من تجاعيد الوجه والعلامات التي تدل على الشيب.
كيفية استخدام وتحضير زيت لبان الدكر للبشرة
مكونات الطريقة:-
- نصف كوب لبان دكر من العطارة.
- ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا.
- قطرات بسيطة من زيت الليمون واللبان الدكر وزيت اللافندر.
خطوات التحضير:-
- قومي بخلط كل من زيت اللبان الدكر مع زيت اللفاندر وزيت الجوجوبا في وعاء مناسب لخلط المكونات وقلبيهم جيدً.
- بعد تتأكدي من تجانس جميع مكونات الخليط قومي بوضعه بداخل علبة زجاجية صغيرة وأحكمي غلقها جيدًا أو يمكنك وضعها بداخل قطارة قديمة ويجب أن تكون نظيفة وجافة.
- قومي بإضافة قطرة أو قطرتين حتى ثلاث قطرات على بشرتك ليلًا قبل النوم.
- دلكي بشرتك جيدًا بيديك على القطرات وخاصة على مناطق ظهور التجاعيد والبقع الداكنة لعدة دقائق.
- اتركيه طوال فترة نومك ليلًا واغسليه صباحًا بعد أن تستيقظي من النوم.
أهم فوائد لبان الدكر للبشرة
- يعمل اللبان الدكر على معالجة الكثير من مشاكل البشرة المختلفة حيث أنه يعطيك بشرة خالية من أي عيون وناعمة كبشرة الأطفال.
- يساعد في تحديد خلايا الجلد ويقضي على آثار الشيب والتقدم في العمر التي تتمثل في تجاعيد وخطوط الوجه الرفيعة.
- يعزز من نضارة البشرة ويعطيها الترطيب الذي تحتاج إليه البشرة كما أنه يزيد من رونقها وإشراقها.
- يحد من ظهور ندوب الوجه والآثار الناتجة عن الجروح كما أنه يحمي البشرة من الحروق والالتهابات.
- يزيل تشققات البشرة ويحد من تمدد الجلد عليها ويشد البشرة بشكل أفضل من البوتوكس.
- رائحته ذكية حيث أنه يعطي البشرة رائحة لطيفة تساعد في حيويتك ونشاطك.
- يعمل على توحيد لون البشرة ويخلصها من أي بقع سمراء وداكنة ووسيلة تفتيح قوية للبشرة.
- غني بالفيتامينات المفيدة للبشرة والتي تعالج مشاكلها وتمدها بالنضارة وتقضي على هالات حول العين السمراء.
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