9 حاجات متقولهاش لو عندك إنترفيو لما تيجي تستعدي عشان تعملي مقابلة شغل.. هو ه موضوع مقالنا لأنه لازم تكوني عارفة إزاي توصفي نفسك ومهاراتك بطريقة صحيحةن ومن الأفضل إنك تتجنبي بعض الكلمات في المقابلة، حتى لو كانت عادية وإيجابية زي الكلمات اللي فيها بعض من المبالغة أو الكليشيهات؛ عشان غالبا مدير التوظيف هيكون سمعهم ألف مرة قبل كده، فلو دايما بتبقي مش عارفة تردي ازاي في كل انترفيو بتعمليه او عايزة تعرفي ايه اللي ممكن تقوليه وايه اللي لازم تعدي عنه، في المقال ده هنقولك كلمات ما ينفعش تقوليها في الانترفيو.. اعرفيها واتجنبيها

كلمات ما ينفعش تقوليها في الانترفيو.. اعرفيها واتجنبيها

لو كنتي بتحسي إنك بتبذلي جهد عشان تتكلمي عن مهاراتك، فأنتي مش لوحدك، كتير من اللي بيدوروا على شغل بيلاقوا عدم ارتياح لما بيتكلموا عن نفسهم، والغريب أكتر إن حتى كبار المسؤولين الماليين والتنفيذيين بيلاقوا إن ده صعب جدا؛ عشان ممكن الناس تقع في فخ الخوف من إنهم يبانوا مغرورين وهما بيتكلموا عن إنجازاتهم، فبيميلوا لإنهم يقللوا من إنجازاتهم أفضل ما يبانوا مغرورين، لكن المقابلات الشخصية مش المكان المناسب اللي ممكن تقلل من إنجازاتك فيه، وإستخدام لغة إيجابية تبرز نقاط قوتك هي الحل.

احذري من الكلام اللي ممكن يقلل من قدراتك

لو كنتي بتحسي إنك بتبذلي جهد عشان تتكلمي عن مهاراتك، فأنتي مش لوحدك، كتير من اللي بيدوروا على شغل بيلاقوا عدم ارتياح لما بيتكلموا عن نفسهم، والغريب أكتر إن حتى كبار المسؤولين الماليين والتنفيذيين بيلاقوا إن ده صعب جدا؛ عشان ممكن الناس تقع في فخ الخوف من إنهم يبانوا مغرورين وهما بيتكلموا عن إنجازاتهم، فبيميلوا لإنهم يقللوا من إنجازاتهم أفضل ما يبانوا مغرورين، لكن المقابلات الشخصية مش المكان المناسب اللي ممكن تقلل من إنجازاتك فيه، وإستخدام لغة إيجابية تبرز نقاط قوتك هي الحل، ودي بعض الكلمات اللي ممكن تتقال وتوضح إنك مش مرتاحة للكلام عن إنجازاتك، اعرفي أهم الكلمات اللي ما ينفعش تقوليها في الانترفيو..

“إحنا”

لو كنتي هتتكلمي عن مشكلة اتغلبتي عليها في شغلك، بتميلي إنك تقولي إحنا بدل أنا؟ كتير مننا بيعمل ده بشكل تلقائي، لكن المقابلة الشخصية بتبقي مهتمة بإنجازاتك إنتي وتأثيرك وبس ولازم تكوني مرتاحة وإنتي بتستخدمي كلمة أنا لما تيجي تتكلمي عن نفسك عشان بيتم تقييم مساهماتك الشخصية في تحقيق النجاح وتقدري تتدربي على ده مع حد من أصدقائك كأنكم في إنترفيو وهمي.

“بس”

غالبا بنستخدم كلمة “بس” أو فقط للتقليل من مسؤولياتنا أو إنجازاتنا، بيقول لامبارت إن استخدام كلمة بس في الكلام بيوضح إن في مهارات نقصاك أو مش واثق فيها، زي لما تقول “أنا ساعدت بس في المشروع”، “أنا بس عندي مهارات إكسل الأساسية”. وتقدر تستبدل كلمة بس أو فقط بإنك تكون صريح تجاه مهاراتك وتجربتك، وخططك إنك تنميها وبعد كده ترجع تتكلم عن نقط قوتك ومهاراتك كل ما كان متاح وتقدري تتدربي أكتر على الكلام عن مهاراتك من غير ما تستخد كلمة بس أو فقط.

“بوضوح”

ممكن يكون اللي بيعملك الإنترفيو مقابلكش قبل كده وميعرفكش، عشان كده متفترضش إن أي حاجة بتقولها واضحة بالنسبة له، واستخدامك للكلمة بيقول إن الشخص المفروض يكون فاهم حاجة هو مش فاهمها، فلازم تتجنب التعارض اللي ممكن يحصل بإنك متقولش الكلمة دي وإنت في المقابلة.

اتجنبي الكلمات المبالغة، بمعني أنه في بعض الكلمات اللي ممكن نقولها في الإنترفيو متكنش أفضل إختيار زي:

مدمن شغل

المصطلح ده مبقاش نقطة بيع، ولامبارت بيقول “إن معظم أصحاب الشغل الأيام دي بيدوروا على الموظفين اللي عندهم توازن بين حياتهم المهنية والشخصية ويقدروا يديروا وقتهم بشكل فعال” ولو كنتي عايزة تظهري إنك على استعداد تبذلي وقت وجهد أكتر، فتقدري تشرحيلهم الطرق اللي بتشتغلي بيها والنتايج اللي عايزة تطلعي منها بشغلك.

الكمال

غالبا بنوصف ميولنا المثالية لتحويل نقط ضعفنا لإيجابيات، لكن اللي بيعملك الإنترفيو أكيد سمع المصطلحات دي مرات متتعدش، وإن الكلمات دي ممكن توحي بإنك بتقضي وقت طويل في الشغل المطلوب، لكن الكفاءة كمان مهمة.

ممكن يكون مفيد إنك تفكر في طرق تانية عشان تتكلم بيها عن نقاط ضعفك، وتتجنب الكلمات دي تماماً، ولو شايفة إن دي المشكلة الرئيسية بالنسبة لك، فتقدري توصفيها بشكل مختلف، لامبرت بيقول إنك ممكن توضحي ده عن طريق إنك تقولي “إنك حاطة لنفسك معايير عالية جدا وبتحتاجي إنك تعرفي وقت اكتمال المهمة اللي بتشتغلي عليها وتفاصيلها بشكل كافي”.

مهم كمان إنك تسوقي نفسك ونقاط قوتك في المقابلة، عشان كده ابدأي فكري في قصص تدعم ادعاءاتك، ودي الكلمات أو العبارات اللي هتحتاجي لأمثلة تدعمها، زي:

الصمود / الدافع من خلال التحدي

زي انك تشرحي إيه هي الحاجات اللي قدرتي تتغلبي عليها في الماضي؟ “أوصفي إيه كان التحدي وليه كان صعب، وأوصفي بالتفاصيل إذا تخطيتي الحاجات الصعبة اللي قابلتيها، “ازاي استعديتي؟ هل كنتي بحاجة لتطوير مهارات جديدة؟ من مين طلبتي المساعدة؟ إزاي بقيتي إيجابية وركزتي على الهدف النهائي؟”، ومن المهم أنك “تفصلي” أي كلام عن كونك مرنة عشان يكون الكلام له مغزى في إعداد المقابلة، وإذا وصفتي نفسك بالتفاصيل، فتأكدي من عدم وجود أخطاء إملائية أو لغوية في طلبك أو لو فاتتك أي تفاصيل مهمة في إعلان الوظيفة.

لاعب الفريق team player

الكل تقريبًا بيدعوا أنهم لاعبون في الفريق في سيرتهم الذاتية، ولكن من المهم دعم ده والتأكيد عليه في المقابلة من خلال وصف أمثلة عن الوقت اللي قدمتي فيه مساهمة إيجابية للفريق”. على سبيل المثال، إمتى شاركتي المعلومات مع الفريق، أو طلبتي التعليقات، أو دعمتي وحفزت الزملاء؟ وإزاي عملتي ده وإيه كانت النتيجة؟

إيه اللي لازم تقوليه في مقابلتك؟

استهدفي استخدام لغة قوية وإيجابية في مقابلتك، وبيقول لامبرت إن العبارات القوية والإيجابية بتوضح أنك بتاخدي زمام المبادرة وبتحركي الإجراءات لتحقيق نتائج رائعة:

“حددت”

“طورت”

“اقترحت”

“نفذت”

العبارات دي مثالية لما تحتاجي إنك تدي أمثلة على المهارات اللي استخدمتيها في التغلب على المشاكل والأسئلة زي: “قوليلي عن وقت ساعدتي فيه زملائك؟” أو “أوصفي الموقف لما قمتي بحل المشكلة؟”

وبإستخدام الطريقة دي، جاوبي بإيجاز ولكن بشكل مباشر، حددي الموقف، وحددي المهمة اللي رتبتي عشان تحقيقها، وأوصفي أفعالك، وأسردي النتايج. على سبيل المثال، إذا كان السؤال هو “إيه الوقت اللي أظهرتي فيه مهارات القيادة “فالإجابة هنا على طريقة النجمة هتكون، أضطر فريقي مؤخرًا بالتكيف مع الشغل بنظام جديد، وكان تحول كبير، خاصة بالنسبة للأفراد اللي اشتغلوا في المجال لفترة طويلة “وكنت بحاجة لتوصيل الكل للنظام الجديد بسرعة، ولأن عندنا فترة مبيعات زحمة جدا ومنقدرش نخاطر بإبطاء التسليم للعملاء”، “قدمت الشركة دروس بالفيديو، لكني أخدت خطوة لقدام وقمت بتنظيم جلسات تدريبية عشان يتمكن فريقي من متابعة الأمور وأخدت إجابات لأسئلة محددة أثناء تقدمهم”، “وأنشأت نظام “الأصدقاء” عشان يقدر الموظفين الأكثر ثقة إنهم يدعموا الآخرين، وقمت كمان بتطوير أوراق استكشاف الأخطاء وإصلاحها “، و”النتيجة لده، دخلنا فترة مبيعاتنا الزحمة مع ثقة الفريق بالكامل في استخدام النظام ومعرفة المكان اللي بنتوجه له عشان نوصل لمزيد من الدعم إذا لزم الأمر”.

بيقول لامبرت: إن الطريقة دي هي دليل للجنة المقابلة على إنك بتعرفي تظهري مهاراتك القيادية في الشغل وإنك قادرة توصفي الإجراءات والسلوكيات اللي بتقومي بيها بالفعل، وإن الطريقة دي بتدي طمأنة في المقابلة بأنك هتتعاملي مع المشاكل المستقبلية بالطريقة اللي بيتوقعوها وزي ما بتتوافق مع سلوكياتهم وقيمهم.

إذا كانت الطريقة دي جديدة بالنسبة لك، فضيفي بعض الأمثلة لجلسات التدريب على المقابلة، واعرفي دايما الوصول لمرحلة المقابلة الشخصية وإنتي بتدوري على شغل بتبقى خطوة مثيرة من ناحية الكلمات اللي هتستخدميها عشان توصفي نفسك ومهاراتك بأفضل شكل، كمان هيبقى لها عائد هيعزز ثقتك في نفسك لما تيجي تتكلمي عن نقاط قوتك، وإفتكري دايماُ إنك تدعمي كلامك بأمثلة وإزاي هتستفادي من الشغل.

ومن خلال تحضيرك للمقابلة والتدريب، هتقدري تقنعيهم بنفسك وتكون المقابلة بأفضل صورة.