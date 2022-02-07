6 علامات بتدل إنك تحت ضغط مستمر وأنتي متعرفيش.. اعرفيها عشان تعالجيها 

مش من السهل دايماً إنك تقعدي وتقولي اللي تاعبك أو مضايقك، ممكن ميكنش عندك وقت للشكوى أو ببساطة مش واخده بالك ومفكرة إن كل حاجة في حياتك تمام ومثالية، مع ذلك جسمك مبيكذبش ولما بتتجاهليه بيضطر وقتها إنه يبعتلك رسايل مش لطيفة كحل أخير في إنك تساعديه، هنقولك 6 علامات بتدل إنك تحت ضغط مستمر وأنتي متعرفيش ودي بعض العلامات اللي ممكن يبعتها جسمك وهو بيستغيث من الإجهاد.. اعرفيها عشان تعالجيها

1- الشد على الأسنان –الجز-

أكبر سبب للشد على الأسنان هو الإجهاد، ممكن تلاقي نفسك بتجزي على أسنانك من غير وعي طول اليوم أو وقت النوم، ولو بتعملي ده هتلاقي إنك تاني يوم بتعاني من إلتهاب الفك، أو بعد فترة هتاخدي بالك إن أسنان بتقصر، وفي الحالة دي بيكون استخدامك لواقي فم حل كويس عشان تحمي أسنانك.

2- كثرة التعرق

أسباب التعرق كتير ممكن تكون: ممارسة الرياضة، ارتفاع درجات الحرارة، أو في لحظات الخوف والإرهاق الشديد. ومع ذلك، لو كنتي بتعرقي بشكل مستمر، فممكن تكون علامة للقلق الدايم وإن أجسامنا وقتها بتحتاج تخرج كل المياة من الجسم عن طريق الجلد، وبعدين من الكلى.

3- سقوط الشعر بشكل مفرط

لو بتلاقي إن شعرك بيقع في الحمام أو بيبقى في المشط بكمية كبيرة فغالبا دي هتكون من علامات الإجهاد. الاضطرابات النفسية والعاطفية كمان بتأخر مرحلة نمو الشعر، لو لاقيتي إن مفيش أحداث أو اضطرابات في وقت ملاحظتك لوقوع شعرك فإفتكري إن سقوط الشعر عادة بيتأخر لمدة 6-12 أسبوع من أي حدث مرهق.

4- البقع الحمراء أو وجود بقع

لو كنتي بتعاني من حساسية مثلا ولكن لاقيتي إن البقع مبتروحش، فممكن ده يكون بسبب إنك مريتي بأزمة نفسية أو عاطفية، ويعتب من علامات علامات ضغط مستمر، واللي أكتر من كده إنك ممكن تلاقي بقع حمراء في بوقك بسبب الإجهاد واللي سببها بيكون إن الجسم بيفرز وقت التأثرات النفسية والعاطفية بعض المواد الكيميائية اللي بتغير استجابة الجسم لبعض وظايفه.

5- تشنجات العين

ممكن الإجهاد يدي إشارات مش عادية لعضلات الدماغ والوش. والنتيجة هي تشنجات العين اللي مبتعرفيش تسيطري عليها. ممكن تلاحظي حركة لاإرادية للجفن السفلي، وفي حالات نادرة بيكون الجفن العلوي، وممكن يستمر الوخز لأسابيع أو حتى شهور.

6- جفاف الفم الدائم

جفاف الفم الدائم هو كمان من علامات ضغط مستمر.. فلو كنتي حاسة بالعطش بشكل مستمر من غير ما تاكلي حاجة مالحة، فخدي بالك من صحتك وحالتك النفسية، فترات طويلة من الإجهاد ممكن إنها تسد الغدد اللعابية وتخليكي تعاني من جفاف الفم. وممكن كمان تلاقي صعوبة في البلع وقتها.