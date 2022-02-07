نقدم إليكم أفضل طريقة لعمل فراخ كنتاكي في المنزل بخطوات سهلة

فراخ كنتاكي من أكثر الوصفات التي يجتمع على حبها الجميع وهي أكلة مميزة يعشقها الكثير وبشكل خاص الأطفال، حيث ان فراخ كنتاكي لها طعم ونكهة مميزة لن تجدها في أي من الأكلات الأخرى، لذا تسعى الكثير من الأمهات لتحضيرها في المنزل في وقت زمني قصيرة، كما سنقوم بالتعرف على أسرار الخلطة للحصول على طعم مقرمش ومميز مثل المحلات، كما سنوفر عليك الكثير من الجهد ونقدم لكم الوصفة بالتفصيل وبكامل مكوناتها البسيطة تابعونا لمعرفة المزيد.

مكونات عمل فراخ كنتاكي

يمكنك الآن صنع فراخ كنتاكي المقرمشة التي يعشقها جميع الأشخاص والأعمار المختلفة، وإليكم مكونات عمل فراخ كنتاكي في المنزل كما تشتريها من المحلات الكبرى، وهي:

كيلو دجاج مقطع إلى 8 أجزاء.

كوب دقيق.

بيضتان.

ملعقة كبيرة من بيكنج بودر.

كافة التوابل التي تحبها من فلفل أسود، كمون، الزنجبيل المطحون، قرفة ناعمة، بابريكا.

ملعقة صغيرة ملح.

عصير ليمون.

خل أبيض.

ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرة صلصة حارة.

طريقة تحضير فراخ كنتاكي

يمكنك استخدام المكونات السابقة في المنزل لعمل وجبة خفيفة ولذيذة الطعم ومميزة لدي البعض ويطلبها الأطفال الصغار من أمهاتهم وهي فراخ كنتاكي المقرمشة الشهيرة، ومن خلال النقاط التالية ستجدين طريقة تحضيرها في منزلك بأقل التكاليف الممكنة، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات الآتية بطريقة صحيحة: