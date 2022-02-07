بطعم رهيب طريقة عمل كيكة الحليب تريليتشا التركية الخطيرة

كيكة الحليب التركية المعروفة بالتريليتشا هذه الكيكة غنية بالحليب فى كل طبقاتها وطعمها الكريمى الغنى يجعلك تعشقها من أول قطعة وهذه الكيكة مشهورة فى المطبخ التركى وسرعان ما انتشرت فى العالم العربى لأنها مميزة بطعمها الذيذ وطبقاتها الشهية، وشكلها الجذاب، أصبحت التريليتشا موجودة فى أشهر محلات الحلويات ولكن فى المنزل لها مذاقها الخاص الجميل وأحلى بكثير من الجاهزة وسنتاول طريقتها بطريقة مبسطة رغم أنها ثلاث طبقات إلا أنها سهلة فى تحضيرها.

التريليتشا تتكون من ثلاث طبقات وهى طبقة كيكة إسفنجة و طبقة كريمة وطبقة كراميل.

مكونات كيكة الحليب التركية:

كوب ونصف دقيق كيك حوالى(١٨٨جرام) كوب سكر (٢٠٠جرام)

بيض (٥حبات كبار بدرجة حرارة الغرفة)

معلقة صغيرة فانيليا

معلقة كبيرة بيكنج بودر (١٠جرام)

نشأ (معلقة كبيرة ١٠جرام)

خليط تسقية الكيكة:

كوبان حليب كامل الدسم +كوب كريمة حلويات سائلة.

البديل (كوبان من الحليب مع معلقتين قشطة ومعلقتين سكر).

أوكوبان من اللبن ونضيف نصف كوب حليب مكثف.

طبقة الكراميل :

كوب من السكر فى مقلاة على النار تحرك المقلاة فى كل الجهات دون تقليب حتى يصبح لونها ذهبي، نضيف معلقة كبيرة زبدة ونقلب ،ثم نضيف كوب من كريمة الخفق السائلة وبعد أن يغلى يصبح صوص الكراميل جاهز.

طبقة الكريمة:

كوب إلا ربع كريم شانتيه وكوب حليب مثلج ونخفق بالمضرب الكهرباء حتى يصبح قوامها كريمي.

طريقة تحضير الكيكة: